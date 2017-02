NOTIZIE UCIMU / Fast Track to Innovation, premiati 17 progetti innovativi con 33,5 milioni

La Commissione europea ha premiato con 33,5 milioni di euro 17 progetti innovativi selezionati sulla call Fast Track to Innovation chiusa lo scorso ottobre. I progetti finanziati coinvolgono 80 partner in 19 paesi e riceveranno un contributo di circa 2 milioni di euro ciascuno. UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione ricorda che il programma Fast Track to Innovation finanzia progetti innovativi, dalla fase di dimostrazione fino alla diffusione sul mercato. L’iniziativa è rivolta a tutti i soggetti dotati di personalità giuridica: imprese, Università, enti di ricerca, centri tecnologici, e altri soggetti innovatori. Per presentare domanda è necessaria la costituzione di un partenariato composto da 3 a 5 soggetti, indipendenti fra loro, provenienti da almeno 3 Paesi diversi.

