NOTIZIE UCIMU / Credito Adesso: la linea di liquidità agevolata della regione Lombardia

Si chiama Credito Adesso la linea di credito agevolata di Regione Lombardia che finanzia il fabbisogno del capitale circolante connesso anche alla produzione di macchine utensili delle imprese operanti in Lombardia. I vantaggi, come sottolinea UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, sono: finanziamento chirografario fino a 1,5 milioni di euro; contributo in conto interessi fino al 2% del tasso di finanziamento; accesso alle garanzie pubbliche del fondo di garanzia. Non sono previste commissioni e/o spese di istruttoria in relazione al finanziamento. Possono presentare la domanda le imprese in qualunque forma costituite con al massimo 3.000 dipendenti, attive da almeno 24 mesi e con sede operativa in Lombardia. L’erogazione del finanziamento avviene in un’unica soluzione entro e non oltre 10 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione entro 45 giorni dall’erogazione del finanziamento.

