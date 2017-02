AMAZON / Un concorso-premio di video-giornalismo per studenti

In occasione del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, che si terrà dal 5 al 9 aprile 2017, Amazon lancia il terzo concorso della scholarship del Festival Internazionale del Giornalismo (IJF). Si tratta di un concorso di video giornalismo rivolto a tutti gli studenti italiani ed europei. Il tema di quest'anno è “Una storia di trasformazione grazie alla digitalizzazione e alle nuove tecnologie”. Gli studenti provenienti da tutta Europa, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, si sfideranno nell’inviare una video notizia della durata massima di due minuti. Amazon premierà i 5 studenti universitari vincitori con un viaggio a Perugia che consentirà loro di prendere parte al Festival Internazionale del Giornalismo. Il termine ultimo per la consegna dei video è il 6 marzo 2017. I video saranno valutati da Amazon e da giornalisti de La Stampa, DWDL.de, El Pais e Vice in base alla pertinenza al tema, allo stile giornalistico della video notizia e alla sua capacità di informare, ispirare e coinvolgere lo spettatore. Le video notizie vincitrici saranno pubblicate online sui siti web dei media-partner.

Gli studenti possono presentare la propria candidatura alla scholarship del Festival Internazionale del Giornalismo, di cui Amazon è sponsor per il quarto anno consecutivo, compilando il modulo presente nella pagina web della scholarship del Festival. Per partecipare gli studenti devono includere il link al video caricato su Amazon Drive. I vincitori saranno annunciati a fine marzo. Maggiori informazioni e il regolamento completo sono disponibili all’indirizzo www.amazon.it/ijf-scholarship.

