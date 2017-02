MADE IN ITALY/ La dolce saga dei Balocco: quando l'impresa diventa romanzo

Continuano a ritmo serrato le presentazioni di "Volevo fare il pasticciere" (Rizzoli, 2016) scritto da Alberto Balocco con Adriano Moraglio (stasera 23 febbraio a Cuneo (ore 20,45 Sala "La Guida"). Tanti libri in uno: una business history, una saga familiare, un romanzo, un singolare libro-inchiesta sull'Italia glocal che non ha paura del ventunesimo secolo dopo aver messo radici nel diciannovesimo e aver attraversato l'intero ventesimo. Balocco di Fossano è sinonimo di dolci: di dolcezze quotidiane (i biscotti) e quelle che invece festeggiano il Natale dei panettoni o la Pasqua delle uova al cioccolato. Tutto nasce nella confetteria-drogheria del bisnonno Antonio, ma soprattutto dall'energia di Francesco Antonio, il primo Balocco deciso a "fare il pasticciere", declinazione tipicamente piemontese di un Made in Italy che già allora varcava gli oceani. Il resto è un'avvincente avventura umana che vede il testimone di una famiglia e un'azienda (che da laboratorio artigiano diviene industria) passare ad Aldo Balocco e alla moglie Anna e quindi ad Alberto e ai suoi fratelli. Made in Italy allo stato puro.

Di Alberto Balocco pubblichiamo di seguito le pagine conclusive del volume.



Ultimamente ci penso spesso: all’età di poco più di ventitré anni mi sono trovato a dover mandare avanti un’azienda che fa dolci, e a cinquanta non sono ancora capace a fare il pasticcere. È una cosa buffa. Eppure, il mestiere di pasticcere, anch’io come mio nonno, lo sognavo fin da piccolo. Cimentandomi, quando era possibile, in qualche lavoro, anche molto umile, nelle retrovie, come quando quella famosa estate della prima elementare mi diedero da pulire le teglie con la promessa di ricevere in dono un motorino… In buona sostanza, faccio un mestiere che non so fare.

Eppure amo il lavoro che faccio, mi piace. Quando da bambino guardavo papà, mi piaceva rivedermi nel suo ruolo: quello di guidare un’azienda di dolci. E ho fatto tutto il possibile, affrontando sacrifici e bruciando le tappe, per riuscire a dargli una mano, lottando contro tutto e contro tutti pur di restituirgli quel po’ di serenità che lui aveva perso proprio per colpa del suo lavoro. Qualche fondamentale, mi tocca ammetterlo, me lo sono perso anch’io. Ma è la vita: i conti non tornano mai.

Meno male che ci sono i miei figli. Loro sì, che sanno impastare e fare dolci. Un esempio su tutti? Matteo. Ho un fermo immagine fisso nella mente: lui che a soli quattro anni impasta sul bancone della cucina, infarinato fin sopra ai capelli. O quella volta in cui, appena tornati dalla Sicilia, si è messo a fare cannoli. E che dire, allora, delle Sacher che prepara Diletta? Anche il piccolo Gabriele ha iniziato con i suoi primi dolci. Vedo quanto è bello farli e vorrei proprio imparare anch’io. A dire il vero, ciò che più mi manca del mestiere del pasticcere è il rapporto diretto con il pubblico. Se avessi fatto davvero il pasticcere saremmo uno di fronte all’altro. Oggi, invece, il rapporto con i clienti è indiretto e passa tramite il buyer o il category manager della tal catena, che distribuisce tra i consumatori i nostri prodotti. Non è proprio la stessa cosa.