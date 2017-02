NOTIZIE UCIMU / Attivo lo sportello Super & Iperammortamento: tutti gli eventi in programma

Sono vari gli eventi di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione, in programma nelle prossime settimane. L'associazione fa sapere che si potrà conoscere la realtà di UCIMU nei seguenti appuntamenti su Industria 4.0 e Iperammortamento:

Mercoledì 22 febbraio 2017 – Milano, Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, Via Pergolesi 25 14,00-18,00;

Giovedì 23 febbraio 2017 – Forlì, Via Punta di Ferro 2/A – 11.00–15.00

Giovedì 2 marzo 2017 – Vicenza, Confindustria Vicenza, Piazza Castello 3 – 14.00-17.00

Mercoledì 15 marzo 2017 – Cinisello Balsamo MI - Federmacchine, Viale Fulvio Testi 128 - 10.30-13.00.

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE ricorda inoltre che è attivo lo sportello Super & Iperammortamento Si tratta di un servizio di consulenza su tecnicalità, funzionamento e dubbi interpretativi delle norme pilastro del Piano Nazionale Industria 4.0. Si può scrivere il proprio quesito a economic.studies@ucimu.it, oppure compilando il form predisposto. Lo sportello UCIMU Super & Iperammortamento è abilitato per la consulenza orientativa di primo livello.

