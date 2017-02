NOTIZIE UCIMU / Circolo del Sussidiario: Industria 4.0. Economia, tecnologia e persone per lo sviluppo del paese

Il prossimo appuntamento del Circolo del Sussidiario, che sostiene e collabora al lavoro del nostro giornale ilsussidiario.net, a cura della Fondazione per la Sussidiarietà, sarà incentrato sul tema “Industria 4.0. Economia, tecnologia e persone per lo sviluppo del Paese”. L'incontro è organizzato in collaborazione con UCIMU- SISTEMI PER PRODURRE, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili: si terrà mercoledì 1 marzo 2017, alle ore 19:30, presso l’Area Forum Siemens Italia (Viale Piero e Alberto Pirelli,10 a Milano).

Ecco nel dettaglio quale sarà il programma dell’evento. Interverranno Giuliano Busetto, Country Divisions CEO Digital Factory - Process Industries and Drives di Siemens Italia; Luigi Serio professore Economia e gestione delle imprese, Università Cattolica di Milano; Marco Taisch, professore ordinario di Sistemi di Produzione Automatizzati e Tecnologie Industriali, Politecnico di Milano. Concluderà i lavori Alfredo Mariotti, direttore generale UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE. Modererà l'incontro Matteo Ovi, responsabile rapporti con edizioni internazionali, MIT Technology Review Italia.

Per partecipare all'evento del Circolo del Sussidiario è obbligatoria la registrazione a: Raffaella Pipitone circolo@ilsussidiario.net.

