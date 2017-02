L'ORGOGLIO DI FARE IMPRESA /La Protec: tutte le sfide del Robust Design

"Nostro padre dice sempre che dall'azienda di cui era stato a lungo dipendente si era portato dietro solo la liquidazione, neppure una biro". Giuseppe Viola aveva già 50 anni quando fondò la La Protec, racconta il figlio Riccardo, che oggi è amministratore dell’azienda assieme al fratello Tommaso. Dopo vent'anni, per il brand di San Giovanni in Croce (Cremona) a parlare sono le cifre: 50 dipendenti, sette milioni di fatturato, 30mila items prodotti annualmente su 5mila metri quadri destinati alla produzione. Ma soprattutto: tanta innovazione "fatta e finita" in decine di brevetti, messi a punto dalla Ricerca & Sviluppo interna.

Q-Versus, X-Velo,T-Rex: sono sigle di solida fama nel segmento della produzione di macchine utensili focalizzato sulla messa a punto di soluzioni protettive per l'operatore di un sistema di produzione. "Q-Versus - spiega Riccardo Viola - è nata nei nostri laboratori e rappresenta la nuova generazione di protezione orbitale. Interamente progettata con l’utilizzo di software 3D e validata con analisi Fem" è stata poi realizzata e testata con attrezzature di collaudo appositamente studiate e dotate di sistemi di acquisizione dati in grado di monitorare innumerevoli parametri in tempo reale. X-Velo è invece una copertura di terza generazione per l’area di lavoro delle macchine utensili: evita la fuoriuscita di trucioli e facilita l’applicazione di sistemi di aspirazione.

Soffietti, coperture telescopiche a rullo o a tapparella, convogliatori di trucioli, impianti di filtrazione: ma anche una centralina ad alta pressione come Booster, oppure il refrigeratore Inox sotto i 100 gradi che campeggiava nello stand La Protec all'ultima edizione di BI-MU/Sfortec Industry in scena a Fiera Milano Rho l’ottobre scorso. Quale denominatore comune hanno le diverse sezioni del catalogo La Protec, sempre aperto ad accogliere le next things dell'Innovation Cube?