NOTIZIE UCIMU / Assemblea annuale con il ministro Calenda

E prevista per giovedì 6 luglio, con inizio alle ore 10.30, l'Assemblea annuale dei soci UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE. L'assemblea si terrà presso la sede dell'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione, in viale Fulvio Testi 128 a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. L’assemblea annuale dei soci UCIMU sarà presieduta dal presidente Massimo Carboniero. Durante l'assemblea è in programma l’incontro con Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico. Nell’occasione, saranno illustrati i bilanci consuntivi 2016 e le previsioni 2017 relativi l’industria italiana e mondiale costruttrice di macchine utensili, robot e automazione. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, si svolgeranno i lavori dell’assemblea privata.

Questo nel dettaglio è il programma dell'Assemblea annuale dei soci UCIMU: ore 10.30 - Incontro con Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico; ore 12.30 - pranzo UCIMU CLUB; ore 14.30 - assemblea privata.

