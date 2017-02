INDUSTRIA DEL LEGNO / Assoarredo: Claudio Feltrin nuovo presidente

Claudio Feltrin è stato eletto ieri presidente di Assarredo, l’associazione di FederlegnoArredo rappresentativa delle imprese italiane dell’arredo, un comparto che oggi in Italia vale oltre 24 miliardi di euro. Claudio Feltrin è Presidente e Amministratore Delegato di Arper spa, azienda trevigiana che progetta, produce e distribuisce in tutto il mondo sedute e tavoli di design, per la collettività, il lavoro e la casa.

"Ringrazio tutti i colleghi associati per la fiducia che hanno riposto in me con il loro voto. Mi metterò da subito al lavoro perché le linee guida definite nel mio programma si traducano in obiettivi concreti, che perseguiremo insieme, condividendo idee e percorsi. La nostra associazione rappresenta le eccellenze dell’industria dell’arredo, un settore per il quale il nostro paese costituisce un riferimento indiscusso in tutto il mondo. Sarà quindi nostra priorità assicurare che le imprese italiane del mobile possano esprimere al meglio la loro capacità imprenditoriale e creativa sullo scenario internazionale. Sono onorato di raccogliere il testimone del Presidente Anzani, che ringrazio per l’insostituibile contributo che ha dato ad Assarredo con la sua guida e faccio i miei auguri al Presidente designato di FederlegnoArredo Emanuele Orsini”.

Assoarredo ha rinnovato anche il consiglio direttivo. Gruppo Complemento d’arredo: Simona Belforti (Vetrerie di Empoli spa) Luca Baldi (Baldi srl) Barbara Villari (Villari srl). Gruppo Cucine: Alberto Scavolini (Ernestomeda spa) Stefano De Colle (Elmar srl) Denise Archiutti (Veneta Cucine spa) Silvio Fortuna (Arc Linea Arredamenti spa) Renzo Rastelli (Aran World srl). Gruppo Imbottiti: Matteo Maria Galimberti (Flexform spa) Giovanni Del Vecchio (Giorgetti spa) Renzo Minotti (B&B Italia spa) Nicola Coropulis (Poltrona Frau spa) Eleonore Cavalli (IPE srl) Pasquale Natuzzi jr. (Natuzzi spa). Gruppo Mobili: Marcello Pepori (Lema spa) Claudio Feltrin (Arper spa) Claudio Luti (Kartell spa) Giovanni Anzani (Poliform spa) Luciano Colombo (Annibale Colombo srl) Massimiliano Messina (Flou spa) Daniele Lago (Lago spa) Andrea Turri (Turri srl) Gianfranco Marinelli (Molteni & C. spa) Maria A. Porro (Porro spa) Maurizio Riva (Riva Industria Mobili spa) Barbara Minetto (Magis spa) Luigi Tagliabue (Medea srl). Gruppo Sistemi per dormire: Fabio Formenti (Gruppo Industriale Formenti sas)

