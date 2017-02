NOTIZIE UCIMU / Impresa, M&MT 2017: c'è ancora tempo per aderire alla tariffa agevolata "Early Bird"

La tariffa “early bird”, che agevola le imprese che si iscrivono con anticipo a M&MT, è attiva fino al 31 gennaio 2017. A confermarlo è UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili. Le iscrizioni pervenute oltre questa data non usufruiranno dello sconto del 5% relativo alle tariffe "All-inclusive" previsto dal regolamento. Le metrature degli stand sono standard e a scelta tra cinque “taglie" (S, M, L, XL, XXL) secondo l’esigenza dell’espositore.

M&MT è il primo business event dedicato a motion, meccatronica, automazione, embedded electronics, robotica, IoT e a tutte le tecnologie riconducibili a Industria 4.0. La mostra, in scena a fieramilano dal 4 al 6 ottobre 2017 sarà il primo co-fair mai realizzato, un evento condiviso ove protagonisti saranno le tecnologie esposte che rendono la fabbrica intelligente e i contenuti proposti negli incontri che animeranno la manifestazione. In mmt-italia.it è disponibile l’intervista a Marco Taisch, presidente del Comitato Tecnico Scientifico di M&MT incentrata sul tema Industria 4.0: nuove tecnologie e nuove competenze, come cambieranno le nostre imprese. Per modulistica di partecipazione, costi e informazioni cliccare qui.

