NOTIZIE UCIMU / Industria 4.0: oltre 300 adesioni all'evento del 7 febbraio

L’evento “Industria 4.0 e Iperammortamento", in programma martedì 7 febbraio 2017 presso la sede di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione, ha già raccolto l'adesione di oltre 200 persone. Per ragioni di sicurezza, fa sapere UCIMU, non è più possibile accettare nuovi iscritti. L'evento si svolgerà in viale Fulvio Testi 128 a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano e l'inizio è previsto per le ore 14.

Questo il programma dell'evento: 14:30: Saluti e apertura lavori - Massimo Carboniero, Presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE; 15:00: Industria 4.0: possibili impatti e opportunità per gli associati UCIMU - Paolo Massardi, Partner Roland Berger; 16:00: Testimonianze: Industria 4.0 tra realtà e illusione - Roberto Ricci, Responsabile Settore Cutting Machine Tools Marposs Italia - Gian Luca Giovanelli, Managing Director MCM Machining Centers Manufacturing; 16:30: L’operatività dell’iper-ammortamento - Stefano Firpo, Direttore Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero per lo Sviluppo Economico; 17:00: Dibattito: La chiusura dei lavori è prevista per le ore 17:30. I giornalisti, accreditati presso l'ufficio stampa UCIMU, avranno a disposizione la sala stampa.

