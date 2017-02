NOTIZIE UCIMU / Investimenti in sicurezza, nuovo bando per contributi a fondo perduto

E' disponibile il nuovo bando INAIL per la concessione di contributi a fondo perso, fino a un massimo di 130.000 euro, riservato alle imprese che investono per il miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro. Come riferisce UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono ammessi investimenti per: acquisto di nuovi macchinari in parziale sostituzione del lavoro umano (es apparecchiature di sollevamento, movimentazione, ecc.), acquisto di nuovi macchinari in sostituzione di macchinari obsoleti e potenzialmente pericolosi e/o rumorosi, modifiche dei processi produttivi per la sostituzione di sostanze nocive con altre meno pericolose, l’introduzione di sistemi di insonorizzazione o per ridurre vibrazioni, rimozione/eliminazione di amianto.

Per i progetti riguardanti l'acquisizione di nuovi macchinari, sono anche disponibili: il contributo in conto impianti cd. nuova Sabatini (alternativo al contributo INAIL), le agevolazioni fiscali cd. iperammortamento o superammortamento. Clicca qui per leggere la scheda informativa con maggiori dettagli.

© Riproduzione Riservata.