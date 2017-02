NOTIZIE UCIMU / Piemonte, ancora aperto il bando per l'industrializzazione dei risultati della ricerca

E’ ancora possibile presentare il proprio interesse al bando della Regione Piemonte finalizzato a promuovere l’industrializzazione dei risultati della ricerca. Come riporta UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, l'obiettivo del bando è sostenere i progetti innovativi posizionati prevalentemente nelle fasi di pre-industrializzazione e pre-commercializzazione, ovvero le diverse fasi dello sviluppo di nuovi prodotti/processi finalizzate a raggiungere lo stadio industriale/il mercato. Possono accedere al bando sia le PMI che le grandi imprese, in forma singola o associata, e gli organismi di ricerca. La soglia minima degli investimenti è fissata in 5 milioni di euro per progetto.

La Regione riconosce un sostegno finanziario attraverso la concessione di un contributo alla spesa oppure di una combinazione di contributo alla spesa e credito agevolato, per un importo massimo di 10 milioni di euro. La selezione delle domande avverrà con procedura negoziale a sportello. A disposizione vi sono 68 milioni di euro.

