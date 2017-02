SALONE DEL MOBILE 2017/ Il Presidente Sergio Mattarella all'inaugurazione della 56esima edizione: dal 4 al 9 aprile 2mila espositori a Fieramilanol

Sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a inaugurare la 56esima edizione del Salone del Mobile di Milano, che si terrà fra il 4 e il 9 aprile nella piattaforma di Rho della Fiera di Milano. Lo ha confermato ieri il presidente dela Salone del Mobile, Roberto Snaidero, che ha presentato l'evento assieme al sindaco di Milano, Beppe Sala.

Pnto di riferimento del settore a livello internazionale, il Salone del Mobile.Milano sta mettendo a punto la prossima edizione che si presenta con un nuovo format del settore classico e due eventi, visioni inedite del design contemporaneo e dello spazio lavoro. Imprescindibile la stretta collaborazione con Milano, che fa della città e della manifestazione la capitale del design, come annuncia la campagna ADV.

Mancano poco meno di 60 giorni all’apertura della 56a edizione del Salone del Mobile.Milano che si conferma la vetrina d’eccellenza della qualità e innovazione del settore e l’appuntamento internazionale degli addetti ai lavori, e non solo, capace di attrarre con la sua completa e ampia offerta merceologica – dagli arredi alle luci agli ambienti di lavoro – oltre 300.000 visitatori da più di 165 Paesi e far parlare di sé più di 5.000 giornalisti da tutto il mondo. 5 le manifestazioni che si svolgeranno in contemporanea da martedì 4 a domenica 9 aprile presso il quartiere Fiera Milano a Rho con apertura agli operatori tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30, e nelle giornate di sabato e domenica anche al pubblico: Salone Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, Euroluce, Workplace3.0 e SaloneSatellite.

“Il Salone del Mobile è in dirittura d’arrivo e viaggia verso la meta di aprile con marcato ottimismo sia da parte delle aziende partecipanti che di noi organizzatori”, afferma Roberto Snaidero, Presidente del Salone del Mobile.Milano. “Positività dettata dalla buona performance del settore nei primi dieci mesi del 2016 e che fa sperare di poter confermare questa tendenza anche nei prossimi mesi. L’arredo italiano è in continua crescita su quasi tutti i mercati internazionali. La forte vocazione internazionale del Salone del Mobile ha infatti richiamato alla scorsa edizione un 67% di operatori esteri di alto profilo e con forte potere di acquisto”.