INDUSTRIA 4.0 / Mariotti (Ucimu): "Boom ordini macchine utensili grazie a pacchetto Calenda"

Il direttore generale Ucimu, Alfredo Mariotti

Soddisfazione di Alfredo Mariotti direttore generale di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE per i dati del primo trimestre 2017 sugli ordini di macchine utensili “Il dato di raccolta ordini di macchine utensili sul mercato italiano (+22,2%), diffuso ieri, dimostra la validità del Piano Nazionale Industria 4.0 che, con Super e Iper-ammortamento, ha dato concretezza alla domanda di tecnologia che in Italia già c’era ma aveva bisogno di una scossa. Il dato, benché parziale, dimostra che quando istituzioni e paese reale dialogano, i risultati arrivano.

"L’ottimo lavoro svolto dal Ministro Calenda, dal suo staff, e dalle autorità del Governo, precedente e attuale, ha dato i primi frutti. UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, dal canto suo, continuerà ad assicurare collaborazione al Ministero dello Sviluppo Economico e supporto alle imprese manifatturiere per l’approfondimento delle tematiche legate a Industria 4.0 e alla applicazione delle norme contenute nel Piano”.

