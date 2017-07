SlimPay arriva in Italia/ Una piattaforma all'avanguardia

Jérôme Traisnel

Una piattaforma all’avanguardia che avvantaggia sia le aziende che gli utenti semplificando le procedure dei pagamenti ricorrenti tramite addebito diretto

SlimPay, fintech francese specializzata nei pagamenti ricorrenti tramite addebito diretto, arriva in Italia per favorire la trasformazione digitale del commercio con nuove soluzioni per le transazioni online relative a servizi o prodotti erogati in abbonamento.

Dallo streaming di musica e video al car sharing, fino alle utenze, le nuove tendenze di consumo vedono diminuire nelle persone l’interesse per il possesso fisico dei beni e aumentare la propensione all’utilizzo di servizi e prodotti in abbonamento. Cambiano così anche le modalità di business di molti settori, con conseguenti effetti sui metodi di pagamento, ora dilazionati nel tempo e ricorrenti.

Fondata nel 2009 da Jérôme Traisnel, SlimPay ha anticipato l’avvento della cosiddetta “subscription economy” con lo sviluppo di una sofisticata infrastruttura tecnologica in grado di digitalizzare le procedure inerenti gli addebiti su conto corrente, automatizzando i processi in modo veloce e sicuro. Oggi la società gestisce oltre 2.000 clienti in 32 paesi ed è tra i leader europei dei pagamenti ricorrenti online tramite addebito diretto SEPA.

Tra i clienti SlimPay, aziende ed organizzazioni internazionali quali Deezer, Nespresso e UNICEF.

La piattaforma tecnologica di Slimpay consente alle aziende di gestire l’intero processo di pagamento, senza il coinvolgimento diretto della banca - dalla sottoscrizione dell’abbonamento alle fasi di autorizzazione dell’addebito, fino all’incasso - offrendo un’efficace alternativa al bonifico o alla carta di credito.

“Gli italiani sono da sempre tra gli utenti più cauti e refrattari all’utilizzo delle carte di credito per i pagamenti online”, osserva Jérôme Traisnel, CEO di SlimPay, "per cui siamo fiduciosi che SlimPay verrà apprezzato tanto dalle aziende che dagli utenti per la sua modalità di pagamento con addebito diretto facile, veloce e sicuro. Sono sempre più numerose le aziende che richiedono soluzioni di pagamento al passo con i tempi. Per questo L’Italia rappresenta per SlimPay un mercato chiave dalle elevate potenzialità“.

L’autorizzazione dell’addebito bancario è attualmente un processo complicato che richiede la compilazione e l’invio di moduli cartacei sia da parte dell’utente che del venditore. SlimPay sostituisce a tutto ciò l’automatizzazione digitale, accorciando notevolmente le tempistiche e minimizzando i potenziali errori che possono insorgere nel corso delle procedure manuali.

Le soluzioni tecnologiche offerte da SlimPay portano quindi notevoli vantaggi alle aziende supportandole nell’ottimizzazione del ciclo di vita del cliente, favorendone la fidelizzazione, riducendo il rischio di ritardo nei pagamenti e, a lungo termine, massimizzando i ricavi.

A proposito di SlimPay

Fondata nel 2009, SlimPay è leader europeo di servizi per i pagamenti tramite addebito diretto SEPA. Oltre all’elaborazione dei pagamenti sia in euro che in sterline GBP per piani di pagamenti fissi e variabili, SlimPay fornisce tecnologie e servizi a valore aggiunto per consentire alle aziende online di acquisire nuovi clienti, favorire la fidelizzazione del cliente a lungo termine e massimizzare i ricavi. L’azienda impiega oltre 60 specialisti in 6 uffici internazionali e gestisce più di 2000 clienti (inclusi Deezer, Nespresso, UNICEF... ) in 34 paesi.

