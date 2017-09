IMPRESE & FINANZA/ Confindustria e Ubi Banca, insieme per battere la Francia

La Borsa di Milano

Due avvenimenti della settimana appena passata riportano al centro dell'attenzione un articolo che sembrava destinato ad ammuffire nei depositi delle banche: la finanza d'impresa, quella buona si potrebbe dire, che produce effetti positivi sull'economia reale assistendo la produzione, accompagnando la crescita delle aziende, generando benessere.

Una finanza per qualcosa, insomma, e non fine a se stessa come abbiamo conosciuto in questi lunghi anni di crisi dovuta all'incontrollata lievitazione di bolle speculative con prezzi completamente sganciati dagli effettivi valori dei beni: materia per addetti ai lavori che con pochi scrupoli hanno riempito le proprie tasche e impoverito tutti gli altri.

La finanza d'impresa, dunque, è stata celebrata in Borsa nella mitica piazza Affari che ha ospitato la prima edizione dell'Italian Equity Week: tre giorni durante i quali duecento imprese quotate e non hanno incontrato centocinquanta investitori istituzionali per discutere faccia a faccia di strategie di sviluppo, opportunità di business, futuro.

Il mercato dei capitali si è presentato per quello che dovrebbe essere: un'ancella al servizio di iniziative imprenditoriali meritevoli perché promettenti. Un segnale molto importante che mette insieme le esigenze di chi presta e chi riceve in un clima di fiducia e nella logica di rinforzare entrambe le parti per un grande progetto di rilancio del Paese.

L'altra iniziativa che va nella stessa direzione riguarda l'accordo sottoscritto da Confindustria e Ubi Banca per sostenere le imprese impegnate in processi d'innovazione che accettano la sfida digitale e vogliono accrescere la propria dimensione aziendale per migliorare la capacità competitiva e potersi affacciare sui mercati internazionali. Ubi porta in dote un miliardo e s'impegna a prestare consulenza per attivare, in particolare, le opportunità offerte dal piano nazionale di Industria 4.0. Confindustria mette a disposizione i suoi Digital Innovation Hub come terreno di coltura ideale per far nascere e prosperare questo nuovo tipo d'integrazione tra la banca e l'impresa, facce della stessa medaglia.

L'obiettivo, infatti, come esplicitamente dichiarato dai presidenti delle due istituzioni – Vincenzo Boccia e Letizia Moratti – è crescere insieme per costruire un Paese forte e orgoglioso di un apparato creditizio e industriale che nonostante difficoltà e diffidenze esprime comunque il secondo sistema manifatturiero d'Europa, tra i primi al mondo.

Il fatto è che il posto d'onore – quello del numero uno essendo appannaggio della Germania – ci è invidiato e insidiato esplicitamente dalla Francia e in cuor suo dalla Gran Bretagna, che con la Brexit vorrebbe scatenare quelle energie che l'Europa le avrebbe compresso. Dunque, è vietato dormire sugli allori ed è indispensabile darsi da fare per consolidare le posizioni.

Questa svolta industriale del Paese – la scelta cioè di puntare sulla qualità delle sue imprese e delle sue produzioni (vedi alla voce Made in Italy) per modernizzarsi – è una buona notizia. Naturalmente non basta decidere una cosa perché questa produca i risultati sperati, ma occorre lavorarci intorno per renderla effettiva. Qualcosa comincia a muoversi.

