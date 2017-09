EICMA 2017/ La prevendita dei biglietti è già un successo (+50%)

Eicma 2017 si terrà dal 9 al 12 novembre

EICMA parte con il piede giusto e, a pochi giorni dalla chiusura della promozione legata alla prevendita, registra, sullo stesso periodo del 2016, un +50% dei biglietti venduti.

Migliaia sono i visitatori che Milano si appresta a ospitare per la 75° edizione di EICMA, l’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo: l’appuntamento che da più di un secolo racconta il futuro delle due ruote, in programma quest’anno dal 7 al 12 novembre 2017 (7 e 8 giornate dedicate a operatori e stampa) nei padiglioni della Fiera di Milano a Rho.

Ogni edizione dell’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo di Milano attira un alto numero di turisti, visitatori e amanti delle due ruote da ogni parte del mondo, come confermano i dati relativi alla prevendita dei biglietti di ingresso.

Fino a martedì 10 ottobre, i ticket di EICMA si possono acquistare usufruendo di uno sconto promozionale. Visto il numero di richieste, infatti, il termine ultimo per usufruire della promozione è stato posticipato dalla data del 30 settembre 2017.

I biglietti sono stati finora acquistati da un pubblico di ampia provenienza geografica, con protagonisti gli europei. I ticket più numerosi sono stati infatti comprati da visitatori dei paesi dell’UE, come: Germania, Svizzera, Francia, Austria, Olanda e Slovenia. Non mancano le richieste da Oltreoceano con acquisti effettuati dagli Stati Uniti.

Analizzando le preferenze dei visitatori di EICMA, si evidenzia la scelta delle piattaforme digitali per l’acquisto: il 75% ha comprato i biglietti in prevendita su www.eicma.it e sul circuito www.ticketone.it. Il rimanente 25% ha scelto, invece, di acquistare il biglietto recandosi di persona in uno dei 1.500 Punti Vendita TicketOne.

Il Salone si rivela sempre più accattivante anche per le donne. Cresce, infatti, il pubblico femminile che al momento raggiunge circa il 26% degli acquirenti dei biglietti di ingresso.

EICMA mostra al mondo il futuro delle due ruote e rappresenta il mezzo ideale per diffondere, anche tra i più giovani, valori che vanno oltre la passione per la motocicletta. Al fine di promuovere una vera cultura delle due ruote, EICMA e TicketOne aderiscono al programma governativo riservato ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni durante il 2016. I giovani visitatori possono accedere ad EICMA 2017 acquistando un biglietto con il Bonus Cultura, utilizzando il credito che il Governo ha destinato alla crescita culturale dei giovani cittadini italiani. Il Bonus Cultura viene accettato solo per l’acquisto in prevendita on-line sul sito TicketOne (non è accettato direttamente in cassa presso la biglietteria di Fiera Milano), maggiori informazioni sull’utilizzo del Bonus Cultura, la sua erogazione e l’acquisto dei biglietti per EICMA: www.18app.italia.it, www.ticketone.it.

© Riproduzione Riservata.