START-UP/ Greenrail premiata come migliore dell’anno

StartupItalia! Open Summit 2017, svoltosi a Milano nelle scorse settimane, ha premiato Greenrail quale start-up dell’anno. Le parole di Francesco Gattei (Eni)

02 gennaio 2018 Bruno Zampetti

Il premio a Greenrail

Un nuovo anno è iniziato e delle nuove aziende sorgeranno, come pure delle start-up. A questo proposito val la pena ricordare che lo StartupItalia! Open Summit 2017, svoltosi a Milano nelle scorse settimane, ha premiato Greenrail quale start-up dell’anno. Fondata da Giovanni Maria Lisi, questa start-up ha realizzato e lanciato sul mercato una traversa ferroviaria innovativa ed ecosostenibile, ottenuta da materiale riciclato. Tra i giurati che hanno scelto tra le 10 start-up finaliste c’era anche Eni, rappresentata dal vicepresidente Francesco Gattei, il quale ha spiegato che “la partecipazione ad eventi come StartupItalia! Open Summit per noi è l’occasione di essere esposti alla frontiera dell’innovazione, magari scopriremo delle idee a cui non avevamo mai pensato o potremo maturare delle nuove idee che potremo sviluppare internamente”.

L’IMPORTANZA DELLE START-UP

Adnkronos riporta anche le parole di David Casalini, amministratore delegato di StartupItalia!: “L’Italia è conosciuta in tutto il mondo per essere un Paese di imprenditori, famosa per le sue eccellenze nella moda, nel design, nella manifattura e nel food: eppure spesso siamo in fondo alle classifiche per tutto ciò che riguarda le start-up, dagli incentivi agli investimenti, fino all’attenzione da parte della grandi aziende per le idee emergenti”. Secondo Casalini, questa tendenza si può invertire, cominciando anche a fare di più per “raccontare a livello internazionale le storie delle nostre start-up e attrarre investimenti dall’Italia e dall’estero”.

