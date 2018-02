ELEZIONI E CONFINDUSTRIA/ La strana alleanza per portare crescita al Paese

Si avvicinano le Assise generali di Confindustria e si va profilando il progetto che verrà presentato dagli industriali agli interlocutori politici. ALFONSO RUFFO

08 febbraio 2018 Alfonso Ruffo

Vincenzo Boccia (Lapresse)

Si avvicinano le Assise generali di Confindustria (venerdì 16 febbraio a Verona) e si va sempre meglio profilando il progetto che l'organizzazione guidata da Vincenzo Boccia presenterà agli interlocutori politici che avranno il compito di governare il Paese dopo le elezioni del 4 marzo. Conseguenza, soprattutto, dei tredici appuntamenti sui quattordici programmati (l'ultimo si svolgerà a Pordenone martedì 6 febbraio) che hanno avuto una fondamentale funzione di ascolto dovuta alla partecipazione di migliaia di imprenditori e alla raccolta di centinaia di idee.

Al centro dell'attenzione resta con sempre maggiore convinzione la creazione di lavoro, soprattutto giovanile. È questo l'obiettivo da raggiungere se davvero si vuole formare una società più giusta e inclusiva dove i nemici da combattere sono disuguaglianze e povertà. La precondizione di tutto questo è la crescita, che dovrà servire a ridurre il debito e restituire alla politica i margini di manovra che oggi mancano per abbattere le tasse - in particolare al popolo dei produttori - e favorire l'innalzamento domanda attraverso il maggiore potere d'acquisto.

Tra i tanti possibili motori dello sviluppo due sono stati individuati come centrali e trainanti: l'industria della sanità e quella delle infrastrutture. In entrambi i casi ci troviamo di fronte ad ambiti trasversali, in grado di giocare un ruolo largo e profondo attivando investimenti utili a competere.

Nel primo caso (sanità) proprio nella settimana che si chiude c'è stata la presentazione al pubblico dell'accordo tra i diversi attori del sistema - Aiop, Assobiomedica, Farmindustria, Federchimica e Federterme - che hanno deciso di marciare uniti per estrarre efficienza e valore. Nel secondo (infrastrutture) un confronto tra Boccia e il ministro Graziano Delrio ha chiarito che il Paese ha bisogno di essere più e meglio connesso al proprio interno e verso l'esterno perché smetta di essere percepito come periferia d'Europa e acquisisca la centralità che la posizione gli attribuisce.

Sono molti gli ostacoli da superare - farraginosità burocratica, incertezza delle regole, conflitto tra centro e territori -, ma c'è un punto che assume un'urgenza particolare: il tempo che mettiamo per progettare e realizzare le opere. Si sa quando si comincia e mai quando si finisce. Insomma, per acquistare la competitività che serve al Paese per non perdere le posizioni acquisite come seconda manifattura d'Europa e tra le prime del mondo c'è bisogno di un grande sforzo per renderlo più semplice e reattivo: più facile da usare, per ricorrere a un'espressione americana.

Dev'essere chiaro a tutti che le imprese sono gli attori della crescita e del cambiamento. Che chi è contro le imprese e una sana politica industriale è di conseguenza contro il Paese. Che la buona salute delle imprese è l'unica risposta possibile all'ansia delle famiglie. Non è più tempo e non c'è più spazio per sterili contrapposizioni. Coesione, inclusione e collaborazione sono i termini di una nuova alleanza che miri al benessere di tutti. Prima impareremo a usarli prima arriveremo in quel futuro che ci aspetta ma non per sempre.

