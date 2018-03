PATTO DELLA FABBRICA/ La lezione di Confindustria e sindacati per i partiti dopo il voto

Dopo l'annuncio dei giorni scorsi è stato siglato il cosiddetto Patto della Fabbrica tra Confindustria e sindacati. ALFONSO RUFFO spiega l'importanza di questa intesa

10 marzo 2018 Alfonso Ruffo

Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo, Annamaria Furlan e Vincenzo Boccia (Lapresse)

Se non ci fosse un governo da nominare all'indomani di una delle campagne elettorali più pazze del mondo con un esito da rebus e con pezzi che a occhio non s'incastrano ma che alla fine in qualche modo dovranno andare al loro posto, la notizia della firma del documento che riforma i rapporti tra Confindustria e sindacati - il cosiddetto Patto della Fabbrica - sarebbe di gran lunga la più importante degli ultimi anni.

Sì, perché mentre le forze politiche stentano a trovare una cornice condivisa dentro la quale operare le dovute alchimie (sforzo che toccherà di compiere al Capo dello Stato), le parti sociali scrivono e sottoscrivono una nuova e decisiva pagina nel corposo libro delle relazioni industriali per affermare una volta per tutte che si passa dal conflitto alla collaborazione riconoscendo alle imprese lo stato di patrimonio comune e motore di crescita.

È un passo in avanti gigantesco, impensabile fino a un paio di anni fa quando si cominciò ad affacciare una nuova visione della fabbrica e della società che mettesse al centro le persone e la loro voglia di progredire. Certo, l'evoluzione tecnologica ha avuto i suoi meriti (in particolare la trasformazione digitale dovuta all'applicazione dei dettati di Industria 4.0), ma la capacità dei protagonisti è stata superiore alle aspettative.

L'esperienza, quella della contrattazione italiana in particolare, insegna che le strade del rinnovamento sono lastricate di buone intenzioni, ma raramente portano a qualcosa. C'è sempre un intoppo, un imprevisto, un ripensamento che mette fine ai migliori propositi e consiglia di lasciare tutto com'è. Motivo per il quale il riformismo da queste parti è visto con il sospetto che non merita. Far saltare il tavolo è più facile e popolare.

Questa volta no. Vincenzo Boccia per Confindustria, Susanna Camusso per la Cgil, Anna Maria Furlan per la Cisl, Carmelo Barbagallo per la Uil - anche grazie al paziente lavoro dei rispettivi negoziatori - hanno saputo superare gli ostacoli che ingombravano il loro cammino con una tenacia raramente sperimentata prima d'ora. Segno che quando gli obiettivi si vogliono davvero raggiungere è possibile anche in situazioni difficili.

Ed è un segnale di comportamento responsabile: sempre invocato - basta seguire la cronaca politica di questi giorni per averne un'idea -, ma praticato con grande difficoltà e quasi sempre come estrema ratio. Confindustria e sindacati hanno attinto alle riserve della loro autonomia per cambiare corso senza condizionamenti esterni. Cercando al proprio interno le ragioni dell'unità evitando così intromissioni e possibili condizionamenti.

Al centro dell'accordo c'è la consapevolezza di dover costruire un sistema industriale più competitivo e che sappia trasferire all'intero Paese l'urgenza di modificare priorità e comportamenti. Trasferendo più potere alla contrattazione decentrata - territoriale e aziendale - si afferma il principio che al necessario incremento della produttività deve collegarsi l'aumento dei salari saldando gli interessi dell'impresa e dei suoi lavoratori.

