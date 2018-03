STARHOTELS/ Raggiunto accordo con i sindacati per il rinnovo del contratto integrativo aziendale

La catena di alberghi italiana Starhotels ha raggiunto un accordo con i sindacati di categoria relativo al rinnovo della contrattazione integrativa di settore

02 marzo 2018

La catena di alberghi italiana Starhotels ha raggiunto un accordo con i sindacati di categoria relativo al rinnovo della contrattazione integrativa di settore. Secondo quanto comunica la direzione aziendale, i punti principali del nuovo contratto integrativo, la cui entrata in vigore è stata fissata al 1° gennaio 2018, sono: le relazioni sindacali ai due livelli della contrattazione, nazionale e locale, le terziarizzazioni, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, la tutela della maternità con un ampliamento dei diritti per le lavoratrici madri e per i padri lavoratori in termini di congedi e permessi, la formazione professionale, gli anticipi del Tfr, il sistema premiante con l’introduzione del sistema dei flexible benefits e il welfare aziendale.

