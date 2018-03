MADE IN ITALY / Mapei si rafforza a Dubai con un investimento di 6,5 milioni

Mapei rafforza la sua presenza nella regione del Golfo con un investimento produttivo di 6,5 milioni. "La qualità del servizio globale punto di forza del gruppo", dice VERONICA SQUINZI

21 marzo 2018 Redazione

Giorgio Squinzi, patron di Mapei

Mapei, leader nella produzione di adesivi, sigillanti e prodotti chimici per edilizia, presieduta da Giorgio Squinzi, oggi ha inaugurato l’ampliamento dello stabilimento della consociata Mapei Construction Chemicals LLC negli Emirati Arabi Uniti.

Nel gettare le basi per la presenza di Mapei nella regione per il secondo decennio, l’Azienda ha investito più di 6.5 milioni di dollari per l’ampliamento dell’innovativo stabilimento di produzione e degli uffici al Dubai Investments Park. Oltre al mercato petrolifero, il mercato delle costruzioni continua a mostrare un’importante e solida crescita. Per questo motivo Mapei ha deciso di rafforzare la sua presenza con questo importante e nuovo investimento strategico.

L’ampliamento del nuovo impianto, che ha permesso di ottenere un magazzino coperto di 5.200 metri quadrati in grado stockare maggiori quantità di materiali, e l’introduzione della linea resine epossidiche consentirà a Mapei di ampliare il suo portafoglio prodotti e offrire nuove soluzioni specificatamente studiate per il mercato locale. I nuovi uffici vedono un’area di oltre di 2.000 metri quadrati che include uno showroom e un centro di formazione, e ospitano oggi oltre 120 dipendenti da 22 diversi paesi.

Veronica Squinzi, Global Development Director di Mapei ha dichiarato: “Mapei vuole consolidare la sua presenza nella regione e supportare i costanti sviluppi economici aumentando la sua capacità produttiva. Solo essendo vicini alle esigenze del mercato locale, e offrendo un’efficiente logistica, alta qualità dei prodotti e un eccellente servizio alla clientela Mapei è stata in grado di guadagnarsi un ruolo tra i fornitori di riferimento per il settore.

Gli Emirati Arabi Uniti continuano a presentare importanti opportunità, come Expo 2020 con il suo approccio visionario “Connecting Minds, Creating the Future”. Mapei è pronta a supportare questi importanti progetti grazie alle sue precedenti esperienze come fornitore di soluzioni all’avanguardia e di qualità. Inoltre Mapei Construction Chemicals LLC è stata recentemente nominata headquarters per lo sviluppo del Gruppo nel Medio Oriente e in Africa Orientale, quindi siamo certi che capitalizzando la positiva esperienza in UAE, Mapei si affermerà anche negli altri mercati della regione”.

Marco Squinzi, Research & Development Director di Mapei ha commentato: “Offrire i migliori prodotti per il mondo dell’edilizia è il nostro impegno quotidiano. Grazie alla nostra presenza globale possiamo beneficiare dell’esperienza proveniente dai nostri 28 laboratori di Ricerca e Sviluppo distribuiti nel mondo e coordinati dal nostro laboratorio centrale R&D di Milano. Scambiare e condividere la conoscenza tra i vari team di lavoro R&D del Gruppo Mapei e il continuo e aggiornamento del sapere grazie alle collaborazioni con la Comunità Scientifica ci permette di offrire oltre 1.000 formulazioni ogni anno. Innovazione e sostenibilitàguidano il nostro approccio tecnico e insieme contribuiranno al benessere delle generazioni future. Ci fa molto piacere aver potuto condividere il nostro know-how e i nostri valori nei 10 anni di attività di Mapei nel Medio Oriente e grazie al nuovo investimento saremo in grado di continuare su questa strada per molti altri decenni a venire”. 7

Dopo un decennio di sviluppo del business nella regione, Mapei Construction Chemicals LLC adesso ha sede con la produzione, la logistica e l’headquarters regionale a Dubai Investments Park, una delle più importanti ed integrate comunità commerciali e industriali del Medio Oriente, filiale di proprietà di Dubai Investments.

Omar Al Mesmar, General Manager di Dubai Investments Park (DIP) ha commentato: “Ospitare Mapei, produttrice di soluzioni innovative che incontrano i più severi standard in materia di salute, sicurezza e ambiente, al Dubai Investments Park è motivo di grande orgoglio. Grazie alla vicinanza al Dubai World Central, Jebel Ali Port e al cantiere di Expo 2020, DIP offre vantaggi strategici a Mapei per logistica e facilità di accesso. DIP si impegna nel migliorare l’esperienza dei clienti e per questo migliora costantemente la sua rete stradale, segnaletica e sistemi di energia e utilities”.

Stefano Iannacone, Regional Director for Middle East & East Africa di Mapei ha dichiarato: “Siamo ottimisti visto l’aumento della domanda del mercato delle costruzioni. Il nuovo stabilimento permetterà di supportare e rifornire importanti progetti e le ambizioni e visioni della regione. Intendiamo continuare ad investire nella regione supportando i mercati locali: recentemente abbiamo aperto una nuova filiale in Egitto, e con altre aperture in programma continueremo su questa strada con l’obiettivo di essere presenti localmente e diventare uno dei maggiori fornitori in tutti i mercati della regione”.

© Riproduzione Riservata.