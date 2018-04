IL SUD GIÀ E NON ANCORA/ Dalla Calabria le imbarcazioni che conquistano l'estero

La Calabria ha una sua tradizione nella cantieristica navale ed è da poco nata Prua al Vento, che si distingue per imbarcazioni davvero particolari. SABATINO SAVAGLIO

15 aprile 2018 Sabatino Savaglio

Una delle imbarcazioni di Prua al Vento

Dopo gli anni della crisi economica internazionale esplosa nel 2008, il settore della nautica da diporto negli ultimi tre anni presenta dati di ripresa in forte controtendenza. Nello specifico dei numeri, il dato più significativo riguarda il fatturato globale del settore nautico nel 2016 pari a 3,44 miliardi di euro con un 18,6% in più rispetto al 2015. Tende a crescere anche il numero degli addetti diretti (un totale di 18.480, l’1,9% in più nel 2016), così come il contributo al Pil da parte del settore nautico (1,92‰, il 18,9% in più rispetto al 2016) e la produzione industriale negli ultimi 12 mesi (2,5%). In crescita anche il mercato interno dell’intera industria nautica, con un 21,8% in più, per un totale di 1,15 miliardi di euro, e aumenta del 24,1% anche il mercato interno della produzione italiana della cantieristica da diporto.

La Calabria ha una sua tradizione di nicchia nel settore; pur con una presenza di aziende numericamente pari all’1,2% del dato Italia (dato comunque più alto rispetto all’incidenza del comparto industriale calabrese sul Pil nazionale), sono presenti diverse aziende capaci di essere presenti sul mercato interno e internazionale.

Il gruppo Guarascio, da sempre impegnato nella nautica, ha creato una nuova società, “Prua al Vento”, caratterizzata come cantiere nautico d’eccellenza. La nuova entità societaria è stata pensata come branch del gruppo ereditandone le attività di studio, ricerca e sviluppo, consolidandole e apportando al comparto nautico italiano idee nuove che si concretizzano in nuovi prodotti capaci di affermarsi sul mercato. L’artigianalità del cantiere è sempre in costante ricerca di nuove soluzioni tecniche e stilistiche per garantire continua innovazione ai propri clienti, “Prua al Vento” si impegna ancora una volta con il lancio di prodotti di altissima qualità.

“Prua al Vento” ha completato la linea Jaguar Open, la linea Huràcan Sundeck e per ultimo la linea dei Battelli Pneumatici Thor. Le imbarcazioni open Jaguar entry-level, sono frutto dello straordinario incontro del talento, di una matita eccezionale che, insieme ad architetti e ingegneri, ha sviluppato un prodotto del Made in Italy. A partire dalle tappezzerie, le cuciture sartoriali disegnate, accompagnano e calzano come un abito cucito su misura, rivolgendosi a un pubblico brioso, di giovani esperti e non. I nuovi modelli vanno a colmare esigenze ancora insoddisfatte del pubblico nautico, che si rivela sempre più esigente e desideroso di un prodotto personalizzato.

Il cantiere si è sempre distinto per la costante ricerca e lo studio rivolto ai dettagli, alla sicurezza, alla comodità e alla funzionalità. Punto di forza di Prua al Vento è lo studio dello styling, che rende le sue barche uniche e inconfondibili, frutto di uno know-how d’intesa anche con altri importanti cantieri navali italiani ed europei. La mission è dare, a coloro che intendono vivere il mare con armonia, il massimo che un’imbarcazione, piccola, media o grande che sia possa offrire.

L’obiettivo principale del gruppo è sempre quello di regalare un’esperienza indimenticabile che può essere pienamente compresa solo salendo a bordo: occorre quindi imbarcarsi e dirigere la Prua al Vento!

