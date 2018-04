TH RESORTS/ Accordo per la gestione dei villaggi ex Valtur di Ostuni, Marilleva e Pila

Il Gruppo Cdp ha deciso di affidare la gestione di tre villaggi turistici ex Valtur a TH Resorts. Si tratta delle struttore di Ostuni (BR), Marilleva (TN) e Pila (AO)

19 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Il villaggio di Ostuni

Il Gruppo Cdp ha deciso di affidare la gestione di tre villaggi turistici ex Valtur a Hotelturist Spa, operatore turistico attivo sul mercato con il marchio TH Resorts. Le strutture sono localizzate a Ostuni (BR), Pila (AO) e Marilleva (TN). Molto importante l’accordo raggiunto sul villaggio del Salento, in quanto sarà possibile aprirlo durante la stagione estiva ormai alle porte, scongiurando anche le ricadute occupazionali negative. Saranno quindi disponibili per gli ospiti le 400 camere, costruite secondo lo stile tipico della città pugliese, definita anche “Città Bianca”, inserite in un parco privato di oltre 100 ettari e con a pochi passi splendide calette in sabbia e zone di scogliera attrezzate e riservate agli ospiti.

Dopo che Cdp Investimenti Sgr, proprietaria dei 3 resort ex Valtur attraverso il Fondo investimenti turismo, aveva sollecitato offerte ad alcuni operatori, quella più vantaggiosa e coerente con il posizionamento di mercato delle strutture è risultata quella di Th Resorts, che con più di 40 anni di esperienza alle spalle è ormai un player di riferimento nella gestione di strutture alberghiere e villaggi turistici, sia nelle località di mare che in quelle di montagna.

Graziano Debellini, Presidente di Th Resorts, ha espresso soddisfazione per l’accordo, spiegando che rappresenta “il coronamento di un anno di lavoro straordinario, con ben 10 acquisizioni negli ultimi 12 mesi che ci permettono di offrire oggi oltre 5.000 camere totali. Il nostro obiettivo è quello di garantire la continuità alla clientela e al personale impiegato nelle strutture, considerato però che siamo ormai già ad aprile inoltrato e, come sottolineato dall’Osservatorio Confturismo-Istituto Piepoli, il 50% degli italiani ha già scelto la meta per le loro prossime vacanze”. Dall’inverno saranno poi disponibili le 250 camere del Villaggio di Marilleva, con accesso diretto alle piste del comprensorio Skirama Dolomiti, e altre 250 del resort di Pila, dove sarà possibile sciare con vista sulle cime del Monte Bianco, del Cervino e del Monte Rosa.

A proposito delle nuove acquisizioni, Gaetano Casertano, Amministratore delegato di Th Resorts, ha sottolineato l’impegno “per individuare la strategia di valorizzazione più efficace per ridare il prestigio e il posizionamento sul mercato che queste strutture meritano, ma soprattutto per garantire la piena operatività di Ostuni già da questa stagione estiva”. Inoltre, ha spiegato che “queste ultime operazioni si inquadrano nella strategia di sviluppo e ampliamento nel territorio italiano”. “Il piano di sviluppo è orientato a una crescita significativa sia nel comparto mare, arricchito con alcune tra le più belle destinazioni del nostro Paese, che in quello montagna dove Th Resorts si conferma primo operatore in Italia con ben 10 strutture nel prossimo catalogo neve”, ha aggiunto.

© Riproduzione Riservata.