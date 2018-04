INDUSTRIA / Oerlikon Balzers investe in nuovi spazi a Brugherio

Oerlikon Balzers, leader nelle tecnologie di precisione, si rafforza in Italia nel sito di Brugherio. "Lo sviluppo prosegue", dice STEFANO DE ROSSI, general manager OB in Italia

27 aprile 2018 Redazione

Cerimonia alla Oerlikon Balzers di Brugherio

Oerlikon Balzers è uno dei leader mondiali nella tecnologia per le superfici che migliora significativamente le prestazioni e la durata di componenti di precisione e utensili per i processi di lavorazione di metalli e plastica. L’azienda è presente in 35 paesi nel mondo con 109 centri servizi. Il nuovo centro di Brugherio sarà dotato di maggiori spazi di produzione grazie ai quali potrà offrire ai suoi clienti italiani un servizio sempre più innovativo nel settore degli stampi di grandi dimensioni. Oerlikon Balzers vanta una lunga storia in Italia, dove ha aperto il suo primo centro servizi al di fuori del Liechtenstein, nel lontano 1983.

L'apertura del sito di Brugherio, dove attualmente sono situati 3 centri e gli uffici amministrativi, risale a metà degli anni 90. Negli anni seguenti Oerlikon Balzers Italia si è ampliata con l'apertura delle sedi di Limena (PD) e Bentivoglio (BO). Con il tempo, gli spazi di produzione hanno iniziato a diventare insufficienti. Di conseguenza, Oerlikon Balzers - per poter offrire ai clienti un servizio sempre migliore - ha avviato un programma di espansione che prevede il potenziamento del centro stampi e il futuro ampliamento del centro componenti con l’inclusione dell’area ora rimasta libera. Grazie alle sue tecnologie e competenze innovative, Oerlikon Balzers sta rapidamente acquisendo quote del mercato italiano in vari settori industriali, quali il Metal & Plastic Forming tools, General Engineering, Oil & Gas and Packaging.

ù"Desidero veramente ringraziare il Sindaco, le autorità del Comune di Brugherio ed anche il proprietario dell'immobile che ci hanno appoggiato nel nostro progetto per la realizzazione - in tempi davvero brevi - di questa nuova area produttiva tecnologicamente all’avanguardia " ha commentato Stefano De Rossi General Manager di Oerlikon Balzers Italia. “Oerlikon Balzers oltre che espandersi in Paesi emergenti, vuole continuare ad investire nei Paesi dove è già da tempo presente" ha poi aggiunto Marc Desrayaud, Head of Business Unit Balzers Industrial Solutions nel suo discorso di benvenuto all'inaugurazione del nuovo centro servizi. Il Sindaco di Brugherio Marco Troiano ha voluto evidenziare l’importanza del ruolo della Pubblica Amministrazione nell’agevolare il “fare impresa” - che in Italia spesso non è incoraggiato da fattori quali burocrazia, vincoli e imposte – sottolineando che “l'inaugurazione del centro produttivo Oerlikon Balzers è un bel segnale di questa "alleanza" possibile tra aziende ed istituzioni, soprattutto in questo momento di crisi. Ci guadagna il territorio, da questo patto per lo sviluppo. Avanti così, con la capacità di proiettarsi concretamente nel futuro!”

