MADE IN ITALY / Golden Card con il 31° BI-MU: una partnership d'eccellenza milanesese

Golden Card - gestita da polo MilanoCard - sarà partner strategico del 31° BI-MU, la fiera internazionale delle macchine utensili e dell'automazione a FieraMilano dal 9 al 13 ottobre.

14 maggio 2018 Redazione

il 31° BI-MU: a FieraMilano dal 9 al 13 ottobre

Il Comitato Golden Card, proprietario di Golden Card, ha stretto un accordo di partnership esclusiva con il Gruppo MilanoCard, società milanese che ha creato nel 2010, e tuttora gestisce, la tourist card “MilanoCard”. Golden Card è la tessera ingresso gratuito che gli operatori delle manifestazioni di PLAST, fiera dell’industria delle materie plastiche e gomma, BI-MU, fiera delle macchine utensili, robot, automazione, tecnologie ausiliarie, digital manufacturing e tecnologie abilitanti, IPAK-IMA, il salone del packing, PRINT 4ALL, l’esposizione di tutte le tecnologie della stampa commerciale, editoriale e industriale, e LAMIERA, mostra delle macchine utensili a deformazione della lamiera, ottengono dopo essersi preregistrati sui rispettivi siti.

Affermatasi nel corso degli anni dopo il successo ottenuto in occasione di EXPO 2015, MilanoCard è la tourist card della città di Milano che garantisce libero accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico oltre a interessanti agevolazioni per i turisti che visitano e si muovono in città e nei dintorni. Grazie all’accordo tra il Comitato Golden Card e il Gruppo MilanoCard, gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche attualmente coinvolte nell’iniziativa, tutte rigorosamente ospitate nel quartiere di fieramilano, possono offrire ai propri operatori (espositori, visitatori, giornalisti etc) servizi e facilities aggiuntivi a quelli tradizionalmente previsti. In particolare, in fase di preregistrazione all’evento espositivo, l’utente ottiene la tessera Golden Card di ingresso gratuito permanente alla fiera e può acquistare direttamente sul sito golden-card.it la MilanoCard creata ad hoc, della durata di 4 o 5 giorni (Costi: 37,75€ per 4 giorni e 44,75€ per 5 giorni).

La MilanoCard garantisce libero accesso ai trasporti pubblici, incluso il collegamento con Rho-Fiera, oltre a sconti e agevolazioni per ristoranti, servizi e ingresso a musei e monumenti. Oltre alla MilanoCard, il sito di Golden Card, www.golden-card.it, proporrà una serie di agevolazioni e sconti presso hotel, ristoranti e esercizi convenzionati. Mario Maggiani, presidente di Comitato Golden Card, ha affermato “siamo molto soddisfatti di questa partnership che crediamo possa portare valore ai nostri eventi espositivi. Se, come ci aspettiamo, i nostri operatori apprezzeranno l’iniziativa, ragioneremo su come farla crescere ulteriormente”. “D’altra parte - ha aggiunto Mario Maggiani - l’auspicio è che la Golden Card con le sue facilities possa essere acquisita da un numero sempre crescente di manifestazioni fieristiche che hanno scelto fieramilano come quartiere espositivo”.

© Riproduzione Riservata.