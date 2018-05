MACCHINE UTENSILI / Nel 2021 Emo torna a FieraMilano. Carboniero (Ucimu): Italia cresce nel mondo

Emo, la maggiore fiera internazionale dell'automazione industriale torna a FieraMilano nel 2021. "Italia quarto produttore mondiale", dice MASSIMO CARBONIERO, presidente Fondazione UCIMU.

15 maggio 2018 Redazione

Fiera Milano e EFIM-ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE hanno recentemente siglato l’accordo per l’organizzazione, presso il quartiere espositivo di fieramilano-Rho, della prossima edizione di EMO MILANO, l’evento mondiale dedicato all’industria costruttrice di macchine utensili, robot e automazione in programma dal 4 al 9 ottobre 2021. EMO è la manifestazione mondiale di settore promossa da CECIMO, l’associazione europea delle industrie della macchina utensile, e alternativamente ospitata da Milano e Hannover.

Dopo la prossima edizione in programma in Germania del 2019, EMO tornerà in Italia per l’organizzazione di FONDAZIONE UCIMU che, come da tradizione, incarica EFIM-ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE, società del gruppo specializzata nella realizzazione e promozione di eventi fieristici dedicati al settore. Nel portfolio sono, oltre alle edizioni del 1979, 1987, 1995, 2003, 2009, 2015 di EMO, BI-MU/SFORTEC INDUSTRY, la biennale della macchina utensile la cui 31esima edizione si terrà in autunno, e LAMIERA, biennale delle macchine lavoranti con tecnologie per la deformazione di lamiera in programma nella primavera 2019, tutte ospitate dal quartiere espositivo di fieramilano-Rho.

Fiera Milano metterà a disposizione di EMO MILANO 2021 la quasi totalità del quartiere espositivo di Rho, offrendo tutti i servizi correlati. In scena a EMO MILANO 2021 sarà l’offerta di macchine utensili, robot, automazione, tecnologie ausiliarie, digital e additive manufacturing, tecnologie abilitanti, espressione della più avanzata produzione internazionale capace di richiamare operatori di tutti i principali settori utilizzatori di sistemi per la lavorazione dei metalli: dall’automotive all’aerospace, dall’elettrodomestico alla meccanica generale, dall’energia al biomedicale.

“Ai vertici delle graduatorie mondiali di settore, l’Italia gioca un ruolo di primo piano nello scenario internazionale ove occupa la quarta posizione tra i produttori e la terza tra gli esportatori. Anche in ragione di ciò - ha affermato Massimo Carboniero, presidente della FONDAZIONE UCIMU - l’Italia è l’unico paese, insieme alla Germania, ad essere incaricato dell’organizzazione di EMO che, attraverso la sua esposizione, rappresenta un settore il cui consumo, nel 2017, è cresciuto del 5,5%, a 73 miliardi di euro”. “È davvero con soddisfazione e orgoglio che saluto il ritorno di EMO, a conferma della nostra comprovata esperienza e professionalità nella gestione dei grandi eventi” dichiara Fabrizio Curci, Amministratore Delegato di Fiera Milano SpA. “Per la sua rilevanza e la forte caratterizzazione internazionale, EMO, che in Italia trova in Fiera Milano la sua collocazione ideale, consacrerà Milano capitale mondiale delle macchine utensili”.

Luigi Galdabini, presidente di EFIM-ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE: “Il quartiere espositivo di fieramilano-Rho con le sue strutture di avanguardia, i suoi servizi e il sistema di collegamento con mezzi pubblici, alta velocità, autostrade e aeroporti, rappresenta il luogo ideale per ospitare un evento di portata mondiale quale è EMO MILANO. Leadership nel settore, capacità organizzativa e location adeguata sono gli asset che rendono possibile la conferma di Milano e l’Italia come paese ospitante della mondiale della macchina utensile: insieme a Fiera Milano siamo una grande squadra”. In occasione dell’ultima edizione, nel 2015 EMO MILANO ha registrato oltre 155.000 visite nei sei giorni di manifestazione, in rappresentanza di 120 paesi. Anche in quell’occasione il carattere internazionale che tradizionalmente contraddistingue la rassegna mondiale è stato testimoniato dalla grande partecipazione dei visitatori stranieri risultati il 51% del totale. Nell’anno di Expo 2015, EMO MILANO ha presentato l’offerta di 1.600 espositori, per una superficie espositiva di 120.000 metri quadrati. Oltre a registrare il consenso degli operatori, l’edizione del 2015 ha catalizzato l’attenzione della stampa internazionale: ben 400 giornalisti da tutto il mondo hanno seguito l’evento.

