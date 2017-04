Serie A/ Sarri vs Allegri, scontro di mentalità. Inter, buonanotte a San Siro

Serie A: incolore il ritorno di Higuain a Napoli (Foto LaPresse)

SERIE A, 30^ GIORNATA - Con paura, grandi difficoltà e specialmente un enorme "lato B", la lazietta si è portata a casa tre punti da "Sassuolo" che le permettono di insediarsi con grande stabilità al quarto posto con finestra aperta anche sulla Champions. Gli squinziani quest'anno sono la sorpresa - in negativo - del campionato: sono partiti per combattere in Europa e sono finiti nell'ignavia in Serie A. La Maggica, senza grande fatica, ha strapazzato l'Empoli mantenendo il diritto di rincorsa sulla Juve seppure a diversi giri di distanza: il solito Dzeko sbaglia alcune reti meritandosi l'appellativo di sciagurato ma, al momento opportuno, la zampata la sa piazzare.

È comunque un campionato mediocre: rispecchia la nostra politica dove molti pretendono di emergere ma la qualità dei molti non mi pare eccelsa. Non vedo nessun De Gasperi fra loro; tante parole, poche raffazzonate decisioni. Noto un profondo distacco fra l'agire politico e la realtà, fra le azioni poste in essere e il bene comune. Impostano un ottimo programma per rilanciare il manifatturiero ma, contemporaneamente, penalizzano il lavoro eliminando i voucher, descrivono l'importanza del rilancio dell'edilizia e poi decidono di rivedere il catasto per aumentare le imposte sulle abitazioni. "Pinzallacchere, cose 'e pazzi", direbbe Totò.

Il detto del Principe De Curtis si adatta alla papera di Donnarumma in gita a Pescara: retropassaggio di Paletta, il portiere nazionale apposta delicatamente il suo piedino, più lungo della porta, e riesce a ciccare il rinvio lasciando entrare la palla in rete fra le ghignate degli anticasciavit. Poi Milan avanti ad minchiam e pareggino con rischio di regalare al vecio Zeman uno scalpo da mostrare in serie B. Chi non scherza per niente è l'Atalanta; cinque pere al Genoa con ovaciones y rabo al Papu Gomez, autore di tre reti. La Dea rischia proprio di finire in Europa: ha un gioco di squadra invidiabile, Petagna che lotta su ogni pallone e due esterni, Conti e Spinazzola, formidabili. Pare il Sassuolo dello scorso anno...

Con la vittoria sul Chievo, il Crotone ha un pochino riaperta la porta per la salvezza: deve recuperare cinque punti sull'Empoli, non sarà facile. Juve vs Napoli ha rappresentato lo scontro fra due mentalità di gioco completamente diverse. Gioco d'attacco e velocità per i partenopei, solidità e mentalità vincente per i Gobbi. Per l'occasione Allegri ha subito impiegato Lemina per aumentare in solidità e confondere l'intesa fra Strinic e Hamsik; il Napoli si è presentato con il solito attacco spensierato. Si sa che gli azzurri hanno dei momenti di gioco durante i quali risultano incontenibili, ad essi seguono momenti di svagatezza; se non segna durante il periodo buono, può perdere qualunque partita. Così è stato con la Juve, che al San Paolo ha avuto una partenza lampo con rete immediata di Khedira al termine di una azione con passaggi tutti di prima.

Gli azzurri hanno iniziato a macinare gioco ma solo a inizio ripresa; la loro spinta è divenuta incontenibile e giustamente li ha portati al pareggio, con Hamsik, che entrambe - specialmente i Gobbi - hanno mostrato di gradire. L'andamento dell'incontro può essere di favorevole presagio per gli uomini di Sarri in previsione del nuovo scontro di mercoledì con la Juve per l'approdo alla finale di Coppa Italia; ora i punti di vantaggio sulla Roma scendono a sei e sono quattro quelli dei vesuviani sulla Lazio ma, penso, nulla sia cambiato per la volata finale.

Buona l'affluenza di tifosi a San Siro: ignifica che il popolo bauscia ha ripreso fiducia in Pioli, nei giocatori e nella società. Tutti aspettano un'Inter 4.0 per il futuro; i nerazzurri, anche se un po' mollicci, nel primo tempo creano almeno quattro occasioni da goal. La prima la sbaglia Candreva fallendo un facilissimo diagonale, una la "salva" il guardalinee che ferma Icardi segnalando un inesistente fuorigioco, un paio le regala Banega alla Sampdoria ritardando il tiro, liberissimo a pochi metri dalla porta di Viviano. Poi, finalmente, ci pensa il neo nazionale D'Ambrosio a infilare da due passi i blucerchiati. Ottimo Gagliardini, dominatore del centrocampo ove Brozovic lotta ma venezianeggia troppo; Icardi lotta, la difesa tiene, un solo svarione verso la fine.

Kondogbia, nella ripresa, gioca al posto dol Gagliardi' che era uscito un po' acciaccato. I ciclisti genovesi macinano gioco ma l'Inter controlla e quando si riversa in avanti da l'impressione di poter passare; poi tutto cambia. Su un innocuo calcio d'angolo, interisti tutti fermi e Schick insacca. Senza Gagliardini i bauscia appaiono in bambola: attaccano ma commettono errori elementari. Memorabile quello di Icardi che, a porta vuota, butta in tribuna un cross finalmente giusto di Candreva. Poi è tutto un voglio ma non posso; perché non entra Joao Mario a dar ordine al gioco? Non so, lo chiederemo a Pioli. A poco dalla fine anche l'allenatore capisce quello che tutto lo stadio aveva intuito da mezz'ora, ma in pochi minuti non si può cambiare nulla. Anzi l'arbitro impazzisce e regala il rigore della vittoria ai genovesi. Per i milanesi addio sogni di gloria e... buonanotte.

