Serie A/ Il derby della Madonnina: una lezione dantesca, due svarioni di Icardi, nessun gol

ALFREDO MARIOTTI commenta il derby della Madonnina, pareggiato senza reti con due colossali errori di Icardi sotto porta. I nerazzurri avvicinano così la qualificazione alla Champions League

05 aprile 2018 Alfredo Mariotti

Mauro Icardi si dispera: il derby di Milano finisce 0-0 (Foto LaPresse)

Nel canto XVI del Paradiso, il sommo Dante incontra Cacciaguida, suo ascendente: questi si vanta delle discendenze nobiliari della famiglia. Maremma maiala, pensa il poeta, se costui che è in Paradiso ancora si vanta delle proprie origini, allora è corretto farlo mentre si è nel mezzo del cammin di nostra vita, cioè ancora “terreni”. Giusto allora non rimproverare nè gobbi nè casciavit, che ogni giorno si ergono ad esempio per scudetti vinti e coppe perse, o per coppe vinte in remoti periodi nei quali, spesso, erano assenti le squadre inglesi; poi, arrivati al dunque, si capisce che entrambe sono poca cosa, paiono il classico Conte dalle braghe onte. E’ bastato un decente Real per distruggere ogni speranza bianconera, e una Inter abbastanza concentrata per togliere ai diavolacci la speranza di rientrare in Champions.

STRANO DERBY DELLA MADONNINA

Tutti si aspettavano i rossoneri con il coltello fra i denti, la vittoria era l’unica speranza per avvicinarsi al quarto posto; invece solo errori impensabili di Icardi, due a tre metri dalla porta vuota, e una rete di Maurito giudicata “varescamente” in millimetrico fuorigioco, hanno permesso al Milan di pareggiare un incontro che i bauscia meritavano largamente di fare proprio. Spalletti ha ora una squadra inquadrata, con un centrocampo dove Brozovic riconquista e distribuisce palloni a tonnellate, Rafinha sa sempre dove farsi trovare e Gagliardini lotta come è giusto faccia un centrocampista con l’incarico di rompere il gioco avversario. La reale differenza la fa poi Cancelo, fortissimo nel difendere e spettacolare quando attacca: i nerazzurri meritano la Champions e l’avranno. Il Milan si è mostrato una squadra di carattere, capace di difendersi ma poco propensa a creare pericoli in attacco. Ha perso a Torino con la Juve rischiando di pareggiare, ha pareggiato in “casa” contro l’Inter pur meritando di perdere: i conti tornano, due partite e un punto, arriverà all’Europa League. La classifica oramai sta mostrando i reali valori: solo il Napoli, se si risvegliasse, potrebbe cambiarla. Speriamo.

