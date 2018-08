ROGER FEDERER/ L’imbattibile dio del tennis dal braccio magico

Roger Federer è il miglior sportivo di sempre. Certamente il tennista in attività che ha avuto tanto rivali, ma che continua a risultare vincitore. CARLO CATTANEO

18 agosto 2018 Carlo Cattaneo

Roger Federer (Lapresse)

Fed Ex, o meglio Roger Federer, è il miglior sportivo di sempre. Anche se stilare classifiche del genere è difficilissimo se non impossibile. Comunque come tennista è un campionissimo, il dio del tennis, è partito a 18 anni col codino vincendo il torneo di Milano, poi la sua classe, compostezza ed educazione hanno fatto il resto. Nessuno vanta un mix di servizio, diritto, rovescio, volèe assieme, nessuno ha i colpi che ha lui associati alla sua tranquillità, maniera di star sul campo ed educazione. E soprattutto nessuno ha il suo braccio che è un dono divino.

Ha vinto il primo dei 20 Gran Slam nel 2003 a Wimbledon e da allora è stata una pioggia dei più importanti tornei mondiali, olimpici (qui solo in doppio, non in singolare), finali di master series e pure tornei minori. Ha avuto qualche anno di calo che si pensava fosse dovuto all’età, ma invece poi è tornato fra i primi numeri della classifica mondiale Atp. Ha vinto 7 Wimbledon (superando Rod Laver), 6 Usa Open, 6 Australian Open e un Roland Garros di Parigi completando il suo "grande slam personale" più un notevole numero di tornei Master 1000 che sono i tornei che vengono per importanza subito dopo i 4 Slam nella gamma dei più importanti e naturalmente molte finali di Masters di fine anno, appannaggio di chi vince più tornei Master 1000 ossia quelli fra i più importanti nel corso dell'anno dopo i Gran Slam.

Ci sono state diverse avvincenti rivalità fra cui quella con un Sampras, a fine carriera, ma che ha comunque espresso sfide avvincenti (ricordo un Wimbledon spettacolare e vinse Federer), quella con Roddick che era numero 2 e gran battitore ma poi con Federer perdeva sempre, poi è esploso Nadal che era più giovane di Federer di 5 anni e da subito mostrò di poterlo battere specie sulla terra rossa e lo fece spesso infatti pure tuttora nei confronti fra la sfide totali sta ancora davanti a Federer, pur se vinse di più fino ad alcuni anni fa mentre ora non se ne parla: vince sempre Federer. Poi la rivalità con Djokovic, serbo che vinse ben 13 gran slam, ma Wimbledon a parte non arrivò mai ad impensierire lo svizzero e così, a a parte una Olimpiade, andò e finire con Murray, rivali ma poi vinceva sempre Federer.

Ha avuto una predilezione per i campi in erba dove la pallina rimbalza in modo irregolare e qui infatti avvantaggiava il suo magico braccio e il modo di stare in campo. Ma pure sul cemento era il migliore indiscusso. Non amava la terra rossa dove ha vinto solo un Grande Slam a Parigi e dove ha perso parecchi trofei in totale. Ha conosciuto e sposato Mirka Vavrinec ancora molto giovane ed ha avuto 2 coppie di gemelli. Lei lo segue ovunque e gli fa da manager e organizzatrice . È nato e abita a Basilea, il padre è ingegnere. È testimonial dei maggiori marchi mondiali di ogni prodotto.

