CALCIOMERCATO/ I colpi di Juventus, Inter, Milan, Roma e Napoli

Il calciomercato quest'anno è stato corto, ma contraddistinto da colpi importantissimi. Le mosse di Juventus, Inter, Milan, Roma e Napoli riportate da CARLO CATTANEO

22 agosto 2018 Carlo Cattaneo

Il calciomercato quest'anno è stato corto, ma contraddistinto da colpi importantissimi. Il primo l'ha messo a segno la squadra più ricca di tutte e pure quella che ha avuto i migliori risultati in campo europeo, la Juventus che ha acquisito le prestazioni di Cristiano Ronaldo che divide con Messi la palma di più forte giocatore al mondo, prestazioni che tutti noi abbiamo la possibilità di vedere in Europa regolarmente e anche il giocatore che ha contribuito a eliminare la Juventus dall'ultima Champions League con una spettacolare rovesciata. Il compenso si aggira sui 120 milioni per tre anni, considerando che il capitano del Portogallo campione d'Europa ha ormai 33 anni.

Altro acquisto molto importante è Perin portiere ex Genoa e già nel giro della nazionale. Abbiamo poi il terzino Spinazzola dell'Atalanta pure lui nazionale italiano. Vediamo poi il turco-tedesco Emre Can che ha ottime referenze, Cancelo, uno dei migliori terzini del campionato dall'Inter, la giovane promessa Favilli dall'Ascoli e il botto del ritorno di Bonucci dal Milan che nessuno avrebbe mai pensato, come il fine carriera non rinnovato del portierone Buffon che ha poi firmato per il PSG. Asamoah, Lichtsteiner e Marchisio non sono stati riconfermati alla pari di Buffon.

Vediamo ora la seconda favorita sulla carta, l'Inter cinese che si è assicurata le prestazioni dell'ottimo Nainggolan dalla Roma, centrocampista che difende e segna pure. Poi ha comprato le prestazioni di Asamoah terzino sinistro dalla Juventus e di de Vrij centrale della Lazio, di Politano dal Sassuolo, di Vrsalijko dall'Atletico e di Keita ex Lazio ora invece era al Monaco. In uscita Cancelo alla Juventus, Santon alla Roma, Rafinha per fine prestito dal Barcellona, Lisandro Lopez al Benfica, Eder in Cina.

Poi il Milan ormai non più cinese ma di Elliott, americano, ha fatto diversi colpi fra cui Higuain dalla Juventus, almeno 15 gol assicurati, Caldara uno dei giovani più interessanti scambiato nell'affare Bonucci con la Juventus, Reina dal Napoli, Strinic dalla Sampdoria, Bakajoko dal Chelsea, Castillejo dal Villareal e Laxalt dal Genoa. In uscita Bonucci alla Juventus, Kalinic all'Atletico Madrid, Bacca al Villareal.

La Roma ha preso Klujvert dall'Ajax, Pastore dal PSG, Cristante dall'Atalanta, Mirante dal Bologna, Santon dall'Inter, Olsen portiere dal Copenaghen e Nzonzi dal Siviglia. Cede Naingolan all'Inter, Alisson portiere che va al Liverpool e Defrel alla Sampdoria. Chiudiamo col Napoli il cui vero colpo è l'allenatore Ancelotti, poi Verdi dal Bologna, Inglese dal Chievo, Meret dall'Udinese, Fabian Ruiz dal Betis e Ospina dall'Arsenal. Per cedere Reina e Jorginho al Milan e al Chesea. Buon campionato a tutti.

