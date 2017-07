Ssc Napoli/ Geronimo Rulli, nome giusto per la porta? Ecco chi è l'argentino

Geronimo Rulli in azione (LaPresse)

SSC NAPOLI: ALLA SCOPERTA DI GERONIMO RULLI - A poco meno di una settimana dal ritiro a Dimaro, il 5 luglio, il Napoli continua a dragare il calciomercato alla ricerca dei rinforzi giusti. Intanto Aurelio De Laurentiis ha lasciato indizi importanti in una recente intervista: "Ounas? Verrà, dovrebbe, lunedì per le visite mediche: il ponte lungo di Roma ci ha spinto a posticipare il suo arrivo. Reina ha ancora un anno di contratto e c’è in noi la volontà di rispettare quell’accordo, consapevoli del valore che ha. Poi è chiaro che avremo modo di vederci, anche presto, e chiacchiereremo. Ed è anche vero che siamo orientati a comprare un altro portiere che ci garantisca prospettive: Rafael è giusto che giochi, è bravo e lo aveva dimostrato anche da noi; e Sepe dà garanzie, è napoletano. Rulli? So che gioca bene con i piedi, ma non mi faccio incastrare a parlare di vicende che riguardano sviluppi che non si possono prevedere o anticipare". Facendo una piccola sintesi viene confermato l'arrivo di Adam Ounas e la partenza di Rafael. Per quanto riguarda Pepe Reina la telenovela sembra ancora non aver scritto la parola fine. Mentre spunta prepotente il nome di Geronimo Rulli. Scopriamo chi è il portiere della Real Sociedad acquistato successivamente dal Manchester City che non lo ha fatto mai giocare. L'altra squadra di Manchester l'ha restituito agli spagnoli in prestito con diritto di riscatto.

Gerónimo Rulli nasce a La Plata il 20 maggio 1992. Cresciuto calcisticamente in patria nell'Estudiantes, dal 2012 al 2014 colleziona 50 presenze nella massima serie argentina. Nel luglio 2014 sbarca per 3.5 milioni di euro al Deportivo Maldonado, che lo gira in prestito biennale alla Real Sociedad nella Liga Spagnola. Con gli spagnoli gioca due stagioni, disputando 58 partite in campionato. A fine prestito torna alla squadra madre. L'8 agosto 2016 viene acquistato per 4.7 milioni di euro dal Manchester City; il giorno successivo torna, nuovamente in prestito, alla Real Sociedad. Il 1 gennaio 2017 viene riscattato dalla Real Sociedad per 7 milioni di euro, con cui firma un contratto fino al 2022. Il Manchester City si avvale comunque di un diritto di recompra per 14 milioni. L'anno scorso ha partecipato alle Olimpiadi con l'Argentina. Discreta esperienza in Europa quindi per l'estremo difensore seguito dal Napoli. Piedi buoni, gran fisico, reattivo tra i pali, alterna ottimi interventi ad errori banali. Da queste caratteristiche nasce una domanda legittima. Non sarebbe meglio puntare su un portiere italiano? La scuola argentina, in generale, non ha mai lanciato grandissimi portieri. Guardando in casa nostra c'è Alex Meret, giovane dalle grandissime potenzialità. Intanto Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha confermato la scelta del suo assistito di approdare al Napoli. La prossima settimana potrebbe essere davvero quella giusta. Sul piede di partenza, riguardo gli esterni, ci sono Ivan Strinic e Christian Maggio. La trattativa per il rinnovo di Faouzi Ghoualm continua.

