SSC Napoli/ Oggi primo test stagionale. Berenguer ad un passo e la carica di Milik

SSC NAPOLI: LA PRIMA AMICHEVOLE, BERENGUER E LA CARICA DI MILIK - Il Napoli, oggi alle 18:00, affronterà i dilettanti della Bassa Anaunia nel primo test match stagionale. A poco più di un mese dal preliminare di Champions League, Sarri può misurare il termometro dello stato di forma degli azzurri. Buoni i segnali della prima settimana di lavoro nel ritiro di Dimaro per il tecnico che punta a sfidare la Juventus per lo scudetto. Per quanto riguarda il match di oggi, indisponibile il solo Hysaj che ha ripreso ieri la preparazione differenziata dopo due giorni di stop per influenza. Sulla fascia destra vedremo alternarsi Maggio e Tonelli, l'ex Empoli verrà spostato dal suo ruolo naturale per esigenza nella difesa a quattro. L'unico volto nuovo sarà il francese Ounas, acquistato per 10 milioni dal Bordeaux. Il calciatore ha destato sensazioni positive. La sua tecnica è fuori discussione, ora dovrà entrare nei sincronismi della squadra per essere un rincalzo di estrema affidabilità. Nelle prove tattiche ieri Mertens è stato schierato da Sarri nel suo vecchio ruolo di esterno sinistro per far ruotare da prima punta Milik e Pavoletti.

Proprio Arkadiusz Milik, attraverso il Corriere dello Sport, ha rilasciato dichiarazioni che fanno capire tutta la voglia del polacco nel disputare una stagione da protagonista: "Siamo una squadra di altissimo livello vogliamo vincere in Italia e in Europa. Mertens è un grande, deciderà Sarri chi è il centravanti. Reina vero leader. Dopo l'infortunio sono cambiato, mi sento un leone". Parole nette e chiare, Milik, dopo l'annata sfortunata, ha voglia di spaccare il mondo. Intanto il Napoli è alla stretta finale per Alejandro Berenguer. Le due società ancora non avrebbero trovato l'accordo economico sul prezzo del cartellino ma la chiusura della trattativa non sembra essere in discussione. Su Berenguer ci sono anche altre squadre ma il Napoli sembra nettamente in vantaggio. Ieri a Dimaro è sbarcato il secondo acquisto ufficiale del Napoli, Mario Rui. L'esterno portoghese ritrova colui che ad Empoli ha certificato la sua definitiva esplosione. Per quanto riguarda il rinnovo di Faouzi Ghoulam l'intesa è ormai ad un passo. L'accordo tra il club azzurro e l’entourage sarebbe il seguente: ingaggio sui 2 milioni a stagione con un contratto fino al 2021. Manca ancora l’accordo sull’inserimento di una clausola rescissoria, dal possibile valore di 30 milioni. Grande festa ieri a Dimaro per la presentazione della nuova maglia. Stop stopping. Keep moving: è questo lo slogan che ha scelto la Kappa per il lancio. Dai commenti dei tifosi sembra essere molto piaciuta. Speriamo che possa entrare nella storia per aver firmato qualcosa di importante.

