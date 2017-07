Ssc Napoli/ Milik-Mertens, sfida a suon di gol. Karnezis vuole gli azzurri

Dries Mertens (LaPresse)

SSC NAPOLI: MILIK-MERTENS A SUON DI GOL, KARNEZIS SI AVVICINA (OGGI 13 LUGLIO 2017) - Show del Napoli ieri contro i dilettanti della Bassa Anaunia. Gli azzurri, come previsto, hanno asfaltato gli avversari siglando diciassette reti. Protagonista assoluto della gara Dries Mertens che ha siglato sei reti in trentatrè minuti. Molte le giocate di pregevole fattura del bomber che a Napoli è soprannominato Ciro. L'attaccante belga è diventato un killer dell'area di rigore, una gioia per gli occhi vederlo giocare. Ottima anche la prestazione di Arek Milik autore di una bella tripletta. La sfida tra i due bomber sarà il leitmotiv dell'intera stagione e a beneficiarne sarà il Napoli. Oltre alla conferma di Lorenzo Insigne, attualmente uno dei migliori calciatori italiani in circolazione, c'è da segnalare la buona prestazione del nuovo acquisto Adam Ounas. Anche giocando solo venti minuti, è riuscito a servire due assist e colpire un palo. Il ragazzo dimostra di avere colpi importanti e con le istruzioni di Sarri potrebbe davvero esplodere. Le prime indicazioni sono quindi più che buone, il prossimo test match è in programma sabato alle 21:00 contro il Trento.

Intanto arrivano importanti novità riguardo il mercato, nello specifico sul ruolo del portiere. Sembra che il prescelto sia Orestis Karnezis, l'estremo difensore greco, in forza all'Udinese, ha scavalcato tutti ed ora è in cima alla lista di Cristiano Giuntoli. Trattare con la società friulana non è un problema. Il giocatore avrebbe avallato l'operazione accettando il ruolo di alternativa a Pepe Reina. L'accordo coi bianconeri sarebbe quindi un dettaglio. Il portiere ha compiuti da pochi giorni 32 anni, l'operazione dovrebbe essere conclusa a titolo definitivo con un ingaggio di circa 3 milioni di euro più bonus. Per il momento l’Udinese non ha voluto legare la cessione a un possibile interessamento per Leonardo Pavoletti, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto, garantendo spazio a un giocatore chiuso a Napoli. In primis, però, andrà deciso il destino di Sepe, ieri Mario Giuffredi ha incontrato il Napoli per discutere del futuro del portiere. La situazione al momento è in stand-by e non propone un epilogo all'orizzonte. Riguardo la situazione Ivan Strinic, il croato resta nel mirino del Galatasaray. Con l'arrivo del portoghese Mario Rui, l'addio alla maglia azzurra è un epilogo scontato. Le cose potrebbero cambiare se Faouzi Ghoulam decidesse di non rinnovare con il Napoli. Ipotesi altamente improbabile viste le ultime voci che vogliono l'algerino ad un passo dall'accordo. La firma potrebbe arrivare al più presto, prima del via della stagione, cioè del preliminare di Champions di metà agosto.

