Ssc Napoli/ Ghoulam: rinnovo vicino e ingaggio raddoppiato. Ounas e il sogno scudetto

SSC NAPOLI, RINNOVO PER GHOULAM. OUNAS E IL SOGNO SCUDETTO - Continua la preparazione del Napoli nel ritiro di Dimaro in Val di Sole: domani è in programma l’ultimo test match in Trentino per la compagine di Sarri. Alle ore 21:00 il Chievo di Maran rappresenterà il primo avversario di livello importante dopo aver incontrato la Bassa Anaunia il Trento e il Carpi. La squadra domenica sera verrà presentata ufficialmente ai tifosi per poi chiudere l'avventura a Dimaro il 25. Intanto sembra giunta al capolinea la telenovela riguardante Faouzi Ghoulam: l'esterno algerino è pronto a prolungare il suo rapporto con il Napoli fino al 2021 con ngaggio raddoppiato, circa due milioni, bonus compresi. Con la conferma di Ghoulam sembra segnato il destino di Ivan Strinic: il croato dovrebbe passare ai turchi del Galatasaray. Intanto fioccano le richieste per Leonardo Pavoletti. L'attaccante, acquistato dal Genoa nella finestra invernale, è chiuso da Dries Mertens e Arek Milikn e piace a Benevento, Spal e Udinese. Il problema è l'ingaggio percepito. Tutte le trattative si stoppano sul nascere per una cifra davvero alta che società medio-piccole non possono sostenere.

La bella sorpresa Adam Ounas, attraverso il Corriere dello Sport, ha espresso le prime impressioni di questa nuova avventura: "Arrivare a Napoli è stato un passo avanti, una crescita enorme. Mi volevano anche Zenit e Roma? Non faccio nomi ma quando è arrivata la chiamata dal Napoli non ci ho pensato su due volte. Per un attaccante è il massimo: abbiamo sempre la palla, si gioca al calcio, si segna tantissimo. La gara che mi ha rapito è stata Napoli-Real Madrid: per cinquanta-sessanta minuti sono stato a bocca aperta. Il nostro attacco è fortissimo. Lo scudetto per noi è un obiettivo. Mertens è fortissimo". In rete contro Trento e Carpi, l'esterno ex Bordeaux sta mostrando di avere colpi importanti. Per Maurizio Sarri un'alternativa preziosa. Da monitorare la situazione Orestis Karnezis: per il Napoli è l'obiettivo numero uno per il ruolo di secondo portiere. I problemi che non fanno chiudere la trattativa riguardano la formula del trasferimento. L'Udinese, che chiede un trasferimento definitivo, mentre il Napoli vorrebbe il greco in prestito. La settimana prossima dovrebbe essere quella decisiva per la chiusura. Pepe Reina, intanto, attende la fumata bianca riguardo il rinnovo. Non c’è ancora niente di scritto per il prolungamento del contratto del portiere spagnolo. La schiarita c'è mista alla buona volontà di ricucire i rapporti dopo la spaccatura di fine stagione. L'epilogo della storia non è vicino ma neanche troppo distante.

