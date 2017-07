Ssc Napoli/ Sacchi incantato da Sarri: un miracolo europeo! E con Chiesa...

Maurizio Sarri, terza stagione da allenatore del Napoli (Foto LaPresse)

SSC NAPOLI - Ultimo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro, la squadra potrebbe dire definitivamente addio alla località dopo sette anni consecutivi di presenza. Contratto scaduto con gli enti locali e rinnovo difficile. Domani appuntamento importante per tutti gli appassionati della sfera rotonda, con il sorteggio dei calendari si alzerà il sipario sulla nuova stagione. Proprio in Lega potrebbe esserci l'incontro tra Aurelio De Laurentiis e i Della Valle. Si parlerà del giovane Federico Chiesa e delle possibilità di portarlo sotto l'ombra del Vesuvio. La Fiorentina, vista la smobilitazione generale con la vendita di tutti i pilastri, vorrebbe ripartire proprio dal figlio d'arte. Una soluzione per accontentare tutti sarebbe trattare per la prossima stagione. I primi segnali potrebbero essere i prestiti di Emanuele Giaccherini e Duvan Zapata. In questo modo il Napoli darebbe spazio a due calciatori fuori dal progetto tecnico e blinderebbe Federico Chiesa. Sembra che Aurelio De Laurentiis sia invaghito dal talento puro di questo ragazzo.

Intanto Arrigo Sacchi, attraverso le colonne della Gazzetta dello Sport, ha speso bellissime parole sul Napoli e Maurizio Sarri. Riportiamo quelle più significative: "I progressi individuali e collettivi sono stati incredibili, oggi il Napoli gioca il football più divertente, armonioso e convincente non solo italiano ma forse europeo. Un miracolo dovuto ad un gruppo di ragazzi coinvolti nel sogno del proprio allenatore a cui hanno dato entusiasmo, generosità e intelligenza. Il livello di Insigne, Mertens, Callejon, Jorginho, Koulibaly, Hysaj, Ghoulam, Allan, Diawara, Zielinski è cresciuto vertiginosamente. Anche i più esperti Hamsik, Albiol e Reina hanno beneficiato del gioco. Tutto nonostante la vendita di Higuain e l'infortunio di Milik. Per i cultori del calcio individuale è qualcosa che va oltre la loro conoscenza". Un'investitura importante da un cultore del bel gioco. La parola scudetto è presente in quasi tutte le interviste dei calciatori azzurri. Giustamente Maurizio Sarri ha fatto da pompiere per non caricare di troppe responsabilità i suoi ragazzi. Sul fronte uscite Lorenzo Tonelli sembra essere ad un passo dal vestire la maglia del Torino. Il difensore, cresciuto ad Empoli, la scorsa stagione è stato frenato da una fastidiosa pubalgia. Nonostante ciò riusci' a siglare due reti consecutive su calcio d'angolo contro Sampdoria e Pescara, reti pesanti e decisive. Il killer instinct sulle palle inattive è un marchio di fabbrica dai tempi dell'Empoli, in Toscana furono quattordici le gioie personali. Nella prossima stagione il difensore vuole essere protagonista assoluto, dobbiamo solo scoprire il colore della casacca. Al momento sembra essere più granata che azzurra.

