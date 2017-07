Ssc Napoli/ Le amichevoli estive e i primi colpi: Mario Rui e Berenguer ad un passo

Alex Berenguer è ad un passo dal Napoli (Foto LaPresse)

SSC NAPOLI - Stamattina il Napoli ha iniziato il pre-ritiro a Castelvolturno prima di partire il 5 Luglio per l'appuntamento a Dimaro dove svolgerà la preparazione atletica in vista della prossima stagione. Tutti presenti alle 11 tranne il nuovo acquisto Adam Ounas che stava svolgendo le visite mediche a Roma. Questi i 28 convocati da Maurizio Sarri: Portieri: Pepe Reina, Rafael Cabral, Luigi Sepe, Nikita Contini. Difensori: Raul Albiol, Kalidou Koulibaly, Faouzi Ghoulam, Elsed Hysaj, Christian Maggio, Ivan Strinic, Vlad Chiriches, Nikola Maksimovic, Lorenzo Tonelli. Centrocampisti: Amadou Diawara, Jorginho, Marek Hamsik, Piotr Zielinski, Allan, Marko Rog. Attaccanti: Emanuele Giaccherini, Josè Callejon, Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Leonardo Pavoletti, Milik, Duvan Zapata, Leandrinho, Adam Ounas. Confermata l'ossatura che l'anno scorso ha incantato tutti per lo splendido gioco espresso, il Napoli sul mercato farà operazioni atte a rendere la rosa omogenea. La distanza con la Juventus si è notevolmente ridotta e puntare decisi allo scudetto è un dovere. Cerchiamo di capire le prossime mosse di mercato di Cristiano Giuntoli. Il pupillo di Maurizio Sarri Mario Rui, terzino sinistro di 26 anni, dovrebbe sbarcare questa settimana a Napoli. L'edizione odierna romana della Repubblica ha dato l'affare per fatto. Ieri il ds giallorosso Monchi avrebbe definito la cessione dell'esterno portoghese per 10 milioni di euro.

L'altro calciatore ad un passo dal Napoli è Alex Berenguer. L'esterno d'attacca spagnolo, detto "El Pollito", si è imposto all'attenzione dei big con l'Osasuna. Secondo quanto scrive il portale Diario de Navarra, quotidiano che segue da vicino le vicende dell'Osasuna, sarebbe in programma per mercoledì il vertice decisivo per il passaggio dello jolly spagnolo al Napoli. L'Osasuna continua a chiedere il versamento per intero dei 9 milioni di euro stabiliti dalla clausola rescissoria, mentre il Napoli vorrebbe abbassare la cifra. Questa settimana potrebbe arrivare la fumata bianca. La questione Pepe Reina continua a non trovare una soluzione definitiva. L'estremo difensore spagnolo chiede un triennale a 3 milioni a stagione, il Napoli offre un biennale a 2,5 milioni a stagione. Aurelio De Laurentiis vuole incontrare il portiere a Dimaro per decidere definitivamente il futuro del leader spagnolo. Intanto l'argentino Geronimo Rulli ha dichiarato ieri di voler restare alla Real Sociedad, trattativa quindi sfumata riguardo il portiere. Ricordiamo, infine, il calendario delle amichevoli estive della squadra azzurra. Il 12 luglio ci sarà il primo test match contro la US Bassa Anaunia alle ore 18 a Dimaro. A seguire il 15 luglio il Napoli affronterà il Trento alle ore 21 a Trento. Sempre a Trento gli azzurri se la vedranno il 18 luglio contro il Carpi alle ore 21, mentre il 22 luglio ci sarà la sfida contro il Chievo sempre alle ore 21. Ad agosto appuntamenti internazionali per la compagine di Maurizio Sarri per prepararsi al meglio ai playoff di Champions League che inizieranno a metà agosto. Nell'Audi Cup ci saranno le sfide contro l'Atletico Madrid il 1 agosto alle ore 17.45, mentre il 2 agosto ci saranno le finali per il primo e terzo posto dove il Napoli sarà protagonista contro il Liverpool o il Bayern Monaco. Concludono il programma estivo le amichevoli contro il Bournemouth il 6 agosto e l'Espanyol il 10 agosto.

