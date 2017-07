Ssc Napoli: azzurri in partenza per l’Audi Cup, Strinic e Zapata non ci saranno e il mercato…

Ivan Strinic con la maglia del Napoli (LaPresse)

SSC NAPOLI - Il Napoli si prepara all'Audi Cup, torneo che vedrà impegnate, oltre agli azzurri, Atletico Madrid, Liverpool e Bayern Monaco. Prima partita domani alle 17:45 tra Napoli e Atletico Madrid, l'altro match prevede il Liverpool contro il Bayern Monaco. Le vincenti delle due sfide si affronteranno in finale il 2 agosto alle ore 20.30 mentre la finale per il terzo posto si giocherà il 2 agosto alle ore 17.45. Partite di prestigio quindi per gli azzurri che il 4 agosto conosceranno l'avversario da affrontare nei preliminari di Champions League. Maurizio Sarri ha parlato nella conferenza stampa di presentazione dell'evento, assieme agli allenatori degli altri club, tutti di grandissimo spessore: Diego Simeone, Jurgen Klopp e Carlo Ancelotti. Queste le parole del tecnico azzurro raccolte dal corrieredellosport.it: "Qui mi sento un intruso: loro hanno vinto tanta roba più di me. Per noi è un torneo difficile, visto il livello delle squadre. Anche noi, così come il Liverpool, abbiamo il problema del preliminare di Champions League da affrontare contro formazioni che saranno più avanti con la preparazione. Giocare partite simili, comunque, può quindi essere soltanto un bene. Certo, mi sarebbe piaciuto che la partita fosse in notturna proprio per abituarci in vista del preliminare. Nelle due partite giocheranno tutti. E' impensabile mettere in campo un giocatore per 180' in 24 ore in questo periodo della preparazione". Diego Simeone nei confronti del Napoli ha speso complimenti convinti: "Giocare contro il Napoli per noi è un test molto importante. Loro sono una squadra fantastica, che gioca molto bene in velocità tra le linee ed è anche solida in difesa".

Riguardo il calciomercato sono tanti i nomi in entrata accostati al Napoli, ma la squadra azzurra sta pensando anche a sfoltire: a questo proposito arrivano importanti indicazioni dai convocati per l'Audi Cup. Nella lista di Maurizio Sarri non compaiono Ivan Strinic e Duvan Zapata. Ormai i due sono fuori dal progetto e attendono solo una nuova destinazione. Il terzino croato con l'arrivo di Mario Rui è praticamente chiuso, ma a rallentare l'uscita del calciatore vi è l'ingaggio di 1,4 milioni di euro fino al 2019. Oltre al Galatasaray ci sarebbe l'interesse di Burnely e West Bromwich Albion pronti ad investire 9 milioni e nei prossimi giorni sono attese novità. Per quanto riguarda Duvan Zapata arrivano importanti dichiarazioni dal suo procuratore, Fernando Villareal, rilasciate a toronews: "Il mio desiderio è che Duvan possa andare al Torino perchè lo vuole fortemente. Anche il giocatore lo vorrebbe, ci spera molto. Spero che il discorso non cada nel nulla, ma che i due club possano trovare l’accordo e che il Torino sia disposto a chiudere questa trattativa". Parole che non lasciano alcun dubbio sul futuro di Duvan Zapata, vedremo se le due società troveranno il compromesso giusto. Chiudiamo con Emanuele Giaccherini: lo Sparta Praga di Stramaccioni vuole fortemente l'esterno d'attacco alle sue dipendenze. La trattativa potrebbe chiudersi da un momento all'altro.

© Riproduzione Riservata.