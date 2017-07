Ssc Napoli/ Mario Rui, l'agente conferma. Chiesa, il sogno di De Laurentiis

Il presidente Aurelio De Laurentiis (LaPresse)

SSC NAPOLI: MARIO RUI E FEDERICO CHIESA - Il Napoli, in ritiro a Dimaro, continua la sua opera di rafforzamento per provare a colmare il gap con la Juventus e rendere la rosa omogenea. Se non ci saranno clamorosi ribaltoni dell'ultimo momento, il prossimo colpo targato Giuntoli sarà Mario Rui. Arriva la conferma diretta dell'agente Mario Giuffredi attraverso Radio Sportiva: "Lunedì farà le visite mediche con il Napoli. Martedì l'affare sarà ufficiale. Sarri è stato determinante. Conosceva il ragazzo, il calciatore è stato ancora più invogliato ad accettare la corte dei campani. A De Laurentiis il calciatore piace tantissimo, ma grande merito alla conclusione della trattativa va attribuito a Cristiano Giuntoli. Il Napoli è la vera anti-Juventus. Ha mantenuto tutti i calciatori migliori e ha fatto degli acquisti mirati come Ounas e Mario Rui". L'esterno portoghese è quindi pronto a giocarsi le sue carte e sfidare Faouzi Ghoulam per rubargli il posto da titolare. Logicamente l'esterno algerino parte in vantaggio nelle gerarchie, ma considerando il fatto che Mario Rui conosce a memoria i meccanismi di Maurizio Sarri, sarà subito pronto a lottare per dimostrare tutto il suo valore dopo l'annata maledetta vissuta a Roma.

Intanto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, attraverso il Corriere dello Sport, ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti anche in ottica mercato: "Caso Reina? Un finto problema. Pepe è coperto dal contratto. Chiesa? Dico che mi piace, che piace a Giuntoli, che è un giocatore di grandissima prospettiva. Berardi? Preferisco Chiesa, pur riconoscendo a Berardi un talento enorme". Dalle seguenti dichiarazioni si evince la fine del "caso" Pepe Reina, ormai dovrebbe restare, e una novità importante riguardo il colpo a sorpresa. Nei giorni scorsi è trapelata l'indiscrezione Domenico Berardi. Cristiano Giuntoli avrebbe incontrato Simone Seghedoni, agente del calciatore del Sassuolo, per capire quante possibilità ci siano di arrivare a lui. L'operazione però non riguarderebbe questa stagione, ma il 2018. De Laurentiis però ha fatto capire di preferire Federico Chiesa, calciatore in forza alla Fiorentina. Figlio d'arte, il padre è l'ex bomber Enrico Chiesa, Federico è esploso questa stagione con la maglia gigliata. Un talento di grandissima prospettiva. Predilige il lato destro del campo ed è abile nell'accentrarsi sul piede destro e tirare da fuori area. Inoltre dispone di discrete capacità in fase di copertura difensiva. Nella fase offensiva riesce a brillare grazie al suo dribbling rapido e uno scatto che brucia gli avversari. I suoi assist sono regali da scartare per i compagni d'attacco. Ragioniamo ora sulla fattibilità dell'operazione. Vista la rivoluzione viola con tutti i pilastri in partenza, e con una piazza che ribolle di rabbia, non è facile che la società si privi anche del promettente Chiesa. Eppure, con l'offerta giusta, il Napoli potrebbe fare un grosso regalo a Maurizio Sarri. Magari con i soldi derivanti dal superamento dei preliminari Champions potrebbe rappresentare il botto di fine mercato.

