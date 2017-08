Ssc Napoli, parla Callejon: noi l'anti Juventus, ma occhio al Nizza

Jose Maria Callejon (LaPresse)

SSC NAPOLI - E' stato un sorteggio dei playoff di Champions League non fortunatissimo per il Napoli: dall'urna di Nyon è uscito il Nizza di Mario Balotelli, che gli azzurri incontreranno all'andata il prossimo 16 agosto al San Paolo, con ritorno il 22 agosto all'Allianz Riviera. Scopriamo qualcosa in più sulla compagine francese. L'Olympique Gymnaste Club de Nice-Côte d'Azur, noto anche come OGC Nice, è una società calcistica francese con sede a Nizza, in Costa Azzurra e milita attualmente nella Ligue 1 e le partite interne le disputa nell'Allianz Riviera impianto da 35.624 posti. Fondata il 9 luglio 1904, la squadra ha vinto quattro titoli nazionali, tutti negli anni cinquanta, e tre coppe nazionali. Nel 2016 un consorzio cinese americano guidato da Chien Lee e Alex Zheng ha acquistato l'80% del club. Nell'ultima stagione di Ligue 1 è giunto terzo dietro Monaco e Psg: posizione che ha proiettato il club nei preliminari di Champion League dove ha buttato fuori la favorita Ajax .Doppio pareggio sia all'andata che al ritorno: la rete di Marcel nel finale ha regalato i playoff alla squadra francese. Questa la formazione tipo del Nizza guidato da Favre: Cardinale; Jallet, Dante, Le Marchand, Dalbert; Koziello, Cyprien, Seri; Lees-Melou, Balotelli, Eysseric. Con il mercato in fermento potrebbe arrivare con una formazione diversa all'appuntamento con il Napoli. Eysseric è promesso da tempo alla Fiorentina mentre Dalbert è a un passo dall'Inter. Su Seri c'è forte l'interesse dall'Arsenal. Ricordiamo anche che il Nizza esordirà domani in campionato alle 20:00 contro il Saint Etienne. Al di là del grado di difficoltà non basso il Napoli ha tutte le carte in regola per superare questo scoglio ed approdare ai gironi. La squadra di Maurizio Sarri è ormai collaudata e non può temere il Nizza. La stampa francese ha commentato con queste parole il sorteggio: "Il Nizza di fronte ad una montagna. La squadra ha infatti pescato il Napoli nei play off". Insomma, a preoccuparsi deve essere la compagine francese.

Josè Maria Callejon ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. L'esterno spagnolo, acquistato dal Real Madrid nel 2013, è una pedina inamovibile nei meccanismi di Sarri. Riportiamo alcune dichiarazioni: "Ci prendiamo il ruolo di anti Juventus e ce lo teniamo, senza preoccuparci. Pensiamo di essere una grande squadra, in grado di fare cose grosse. Questa città mi ha cambiato la vita, dentro e fuori dal campo: qui sono nate le mie due bambine, penso l’aspetto più emozionante sotto il profilo umano. Eviterei il Nizza, sappiamo che sarà un momento chiave. Abbiamo bisogno della Champions". Per quanto riguarda il Nizza la sua speranza non è stata esaudita. Analizzando le parole dello stakanovista spagnolo si evince una maggiore consapevolezza della forza che può esprimere questa squadra. Il Napoli non vuole porsi limiti, questa la notizia più bella per tutti i tifosi azzurri.

© Riproduzione Riservata.