Ssc Napoli/ Tutto facile con il Benevento, ora testa alla Lazio

Callejon, Insigne e Hamsik (LaPresse)

Il Napoli strapazza il Benevento come da pronostico e si porta in testa alla classifica affiancando Juventus e Inter. Partita mai in discussione per la netta differenza di valori tra le due compagini. Tutto troppo facile per la squadra guidata dal maestro Maurizio Sarri. Una tripletta del cannibale Dries Mertens insieme agli squilli di Allan, Lorenzo Insigne e Josè Maria Callejon rendono il risultato tennistico. Al di là delle ottime prestazioni dei soliti noti, risalta agli occhi la lenta ripresa di Marek Hamsik. Il capitano non è ancora all'altezza della passata stagione ma alcuni suoi strappi sono segnali positivi per l'immediato futuro. Un'altra menzione speciale va a Faouzi Ghoulam. L'esterno algerino ha sfornato due assist di pregevole fattura confermandosi pedina fondamentale per questa squadra. Guardando il quadro generale degli esterni in serie A, si può considerare uno dei top nel ruolo. Intanto ieri il Napoli ha frantumato l'ennesimo record. Tra la fine della scorsa stagione e questa sono nove le vittorie consecutive, cosa mai accaduta. La testa ora è già al turno infrasettimanale dove ad attendete la capolista sarà la Lazio.

TESTA GIA’ ALLA LAZIO

Lazio che ieri ha vinto a Genoa palesando alcune difficoltà difensive. Decisivo il bomber di Torre Annunziata, con una doppietta, Ciro Immobile. L'amico di Lorenzo Insigne con cui condivise la bellissima cavalcata di Pescara, vuole colpire anche il Napoli. Dando uno sguardo ai precedenti tra le due compagini, in 76 partite, tra cui 11 in Coppa Italia, troviamo 31 vittorie della Lazio, 25 pareggi e 20 affermazioni del Napoli. L'ultimo trionfo azzurro risale alla scorsa stagione, Callejon e una doppietta di Insigne distrussero i biancocelesti. Designato anche l'arbitro del match, sarà Antonio Damato di Barletta. La Lazio, guidata sapientemente da Simone Inzaghi, rappresenta un avversario ostico. Oltre al citato Ciro Immobile stanno brillando Luis Alberto e Milinkovic Savic. Marco Parolo rientra dalla squalifica e riprende posto a centrocampo rilevando il giovane Murgia. Il punto debole della compagine biancoceleste sembra essere il reparto difensivo. Ieri l'olandese De Vrji è incappato in una giornata storta ma i vari Bastos, Radu e Basta possono andare in grande difficoltà contro le terribili bocche di fuoco del Napoli. Ci attende una partita molto bella e aperta ad ogni soluzione. La band di Sarri punta allo scudetto e non ha intenzione di fermarsi. Visto l'equilibrio di questa stagione ogni punto perso può essere fatale. Ieri una bella notizia è arrivata anche fuori dal campo. Il Napoli ha interrotto il silenzio stampa dando voce ai protagonisti del rettangolo verde. Scelta sensata della società con la speranza che in futuro non accada più di silenziare i propri tesserati.

© Riproduzione Riservata.