RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016/ Oggi 22 dicembre. Damiano e Gnecchi contro l'Inps per i nati nel '52 (ultime notizie live e news)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOTIZIE. DAMIANO E GNECCHI PRONTI A DAR BATTAGLIA ALL'INPS PER I NATI NEL 1952 (OGGI, 22 DICEMBRE) Cesare Damiano e Marialuisa Gnecchi, dopo essersi battuti per la riforma delle pensioni contenuta nella Legge di stabilità, ora vogliono che giustizia sia fatta per alcuni italiani nati nel 1952. In particolare, coloro che hanno perfezionato Quota 96 nel 2012 e che potrebbero andare in pensione a 64 anni e 7 mesi secondo quanto previsto dalla Legge Fornero. Ma che non possono farlo per via di alcune condizioni poste dall’Inps ritenute “inaccettabili” dai due parlamentari dem, che ieri a Montecitorio hanno tenuto una conferenza stampa, spiegando che l’Istituto nazionale di previdenza sociale, in un’apposita circolare, chiede che il requisito sia perfezionato “tutto nel settore privato senza considerare i contributi figurativi, vale a dire il servizio militare o la maternità o la contribuzione volontaria”. “Il ministero del lavoro ci ha garantito che farà correggere la circolare. In caso contrario ci auguriamo che tutti presentino domanda e che l’Inps le respinga. E noi sosterremo il contenzioso”, ha detto Marialuisa Gnecchi.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOTIZIE. PETRICCIOLI (CISL) SPIEGA LE SFIDE PER IL 2017 (OGGI, 22 DICEMBRE) La Cisl è già pronta a incalzare il Governo Gentiloni sulla riforma delle pensioni nel 2017. Maurizio Petriccioli ha infatti partecipato a al Consiglio generale della Cisl di Taranto e Brindisi e, secondo quanto riportato da Televisione Radio del Mezzogiorno (Trm Network), oltre a ricordare i principali interventi contenuti nella Legge di stabilità, ha anche evidenziato le sfide per il prossimo anno. “Nel 2017 sarà cruciale il confronto con il Governo in tema di diritto pensionistico per i giovani a favore dei quali, una volta che avranno maturato gli anni di anzianità lavorativa, occorrerà costruire garanzie di futuro, assicurando un dignitoso sostegno economico pensionistico a loro stessi e alle rispettive famiglie”, ha detto il Segretario confederale della Cisl. Dunque, a quanto pare, l’esecutivo guidato da Gentiloni dovrà occuparsi di previdenza. POLETTI SI SCHIERA CONTRO BOERI (OGGI, 22 DICEMBRE) Giuliano Poletti, in queste ore al centro di feroci critiche, si sarebbe schierato contro Tito Boeri. È quanto sostiene Il Fatto Quotidiano secondo cui il primo atto formale dell’ex numero uno della Legacoop, una volta riconfermato a capo del ministero del Lavoro del Governo Gentiloni, è stato quello di far partire una dura requisitoria contro la conduzione dell’Inps. Luciano Cerasa scrive in particolare che “la lettera firmata dal direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative, Concetta Ferrari, inviata alle 17 e 15 di venerdì scorso al presidente e alla direzione generale dell'Inps e, per conoscenza, al dipartimento della Funzione pubblica della presidenza del Consiglio, alla Ragioneria dello Stato, al collegio dei Sindaci dell'Inps, al capo di gabinetto del ministro del Lavoro e al Segretariato generale, ha un oggetto inequivocabile: ‘Criticità gestionali Inps, determinazioni adottate dal presidente’”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOTIZIE. MINIME A 650 EURO TRA GLI OBIETTIVI 2017 DELL’ANP-CIA La riforma delle pensioni introdotta con la Legge di stabilità porterà a un aumento della quattordicesima per le pensioni più basse. Un provvedimento che viene accolto con soddisfazione dall’Anp-Cia, che aveva presentato una petizione con 100.000 firme proprio per chiedere al Governo di aumentare le pensioni minime. E Gianfranco Turbanti, Presidente dell’Anp-Cia di Grosseto, lo ritiene “un primo importante risultato che inverte una tendenza in atto da 9 anni durante i quali addirittura il tema pensioni era scomparso dal dibattito politico”. L’associazione dei pensionati del settore agricolo ha già poi pronti i nuovi obiettivi per il 2017. Innanzitutto la richiesta di portare l’importo delle pensioni minime a 650 euro, ovvero al 40% del reddito medio nazionale come avviene in altre partI d’Europa. Poi l’armonizzazione del carico fiscale sulle pensioni con quello del lavoro dipendente e l’indicizzazione degli assegni utilizzando il sistema Ipca di modo che ci siano parametri aderenti ai veri consumi degli anziani; infine, una pensione integrata al minimo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali in attività dal 1996.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOTIZIE. I RISPARMI DELLA LEGGE FORNERO FINISCONO ALLE BANCHE Il Governo si prepara a varare un decreto per salvaguardare i risparmi e il sistema bancario italiano dopo aver chiesto alle Camere l’autorizzazione ad aumentare il debito fino a 20 miliardi di euro. E così in rete molti italiani che si sono ritrovati penalizzati dalla riforma delle pensioni targata Fornero stanno sfogando una certa rabbia su Facebook, condividendo la famosa immagine dell’ex ministro del Lavoro in lacrime mentre annuncia le misure sulle pensioni con sopra scritte queste parole: “20 miliardi: nel 2012 li ho presi ai pensionati. Nel 2016 li abbiamo dati alle banche!”. In buona sostanza c’è che chi fa notare che mentre agli italiani che erano vicini alla pensione o già in quiescenza (visto il blocco delle indicizzazioni) sono stati chiesti dei sacrifici per salvaguardare i conti pubblici, ora alle banche messe in condizioni critiche anche per gestioni poco cristalline e con legami con il mondo politico vengono date cifre che non sono certo irrilevanti.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOTIZIE. SALTATA LA NORMA PER I VITALIZI IN CAMPANIA (OGGI, 22 DICEMBRE) Alla fine in Campania non saranno reintrodotti i vitalizi per i consiglieri regionali. La norma, infatti, è stata stralciata dal bilancio. “L’azione del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Campania ha evitato che nella legge di Stabilità passasse una vera porcata”, ha detto Valerio Ciarambino. La consigliera pentastellata, secondo quanto riporta Salernonotizie.it, aggiunge: “Con un blitz in Commissione Bilancio, la maggioranza di De Luca aveva inserito nella legge di stabilità un intero articolo per consentire a consiglieri regionali e assessori di godere dello stesso trattamento pensionistico dei deputati dopo una sola legislatura”. Dunque, “se non ci fosse stato il M5S tutto sarebbe passato sotto silenzio. Oltre alla pensione maturata dopo soli 4 anni 6 mesi e 1 giorno di Legislatura per consiglieri e assessori, chi dei consiglieri regionali già godeva del vitalizio o magari pure del doppio vitalizio, avrebbe aggiunto a quell’assurdo privilegio pure la ‘pensione'”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, I LAVORATORI PRECOCI CHIEDONO LE DIMISSIONI DI POLETTI (OGGI, 21 DICEMBRE) I lavoratori precoci chiedono le dimissioni di Giuliano Poletti. E non solo perché non ha varato nessun intervento serio per loro con la riforma delle pensioni, ma anche per le sue recenti infelici parole sui giovani italiani che vanno all’estero. Moreno Barbuti, uno degli animatori del gruppo Facebook Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti, ha scritto infatti una lettera aperta al ministro del Lavoro per chiedergli appunto di rassegnare le dimissioni “perché riteniamo inammissibile che un Ministro del Lavoro della sesta potenza industriale al mondo si esprima in modo indegno verso coloro che si vedono costretti a lasciare il proprio Paese per trovare altrove una occupazione che li liberi dalla incertezza sul proprio futuro”. Tra i lavoratori precoci c’è anche chi condivide link a una petizione on line per chiedere a Poletti di dimettersi, elencando gli errori che ha commesso, a partire dai voucher lavoro e dall’abolizione dell’articolo 18 fino agli interventi giudicati insufficienti per chi lavora e versa contributi da oltre 40 anni.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOTIZIE. IL PROTOCOLLO CHIESTO IN FRIULI PER SMASCHERARE I “FURBETTI” TRA GLI IMMIGRATI (OGGI, 21 DICEMBRE) Più che una riforma delle pensioni, c’è chi in Friuli-Venezia Giulia chiede che venga firmato un protocollo d’intesa tra Regione, Guardia di Finanza e Polizia locale per evitare che qualcuno intaschi ingiustamente una pensione. Il Vicepresidente di Forza Italia in Consiglio regionale, Rodolfo Ziberna, ricorda infatti che vi sono diversi casi di stranieri over 65 anni che con il pretesto di ricongiungersi a un parente in Italia chiedono di ottenere una pensione sociale pur non avendo mai lavorato e versato contributi. Si tratta di un assegno di quasi 500 euro mensili che vengono intascati mentre si fa ritorno nel proprio Paese, diventando un’ottima fonte di guadagno. Questo grazie a residenze fittizie e utenze fantasma che evitano la sospensione della pensione previsto nel caso si lasci l’Italia per oltre un mese. Ziberna, come riporta TriestePrima, vorrebbe dunque che la firma del protocollo d’intesa fosse volto a un’indagine per andare a individuare chi intasca illegittimamente la pensione attraverso questo stratagemma, quanto meno in Friuli-Venezia Giulia.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOTIZIE. PEDRETTI SPIEGA LE BATTAGLIE DELLO SPI-CGIL PER IL 2017 (OGGI, 21 DICEMBRE) Ivan Pedretti, oltre a ricordare i contenuti principali della riforma delle pensioni varata con la Legge di stabilità, ha segnalato le “sfide” sul fronte previdenziale per il 2017. In un video postato sul suo profilo Facebook, il Segretario generale dello Spi-Cgil ha ricordato che verrà chiesto un nuovo confronto con il Governo per aprire la “seconda fase” della riforma delle pensioni, in cui si dovrà anche parlare di rivalutazione degli assegni e di una pensione minima di garanzia per i giovani. Pedretti, rispondendo ad alcune domande precedentemente raccolte sul social network, ha anche spiegato che l’anno prossimo la Corte Costituzionale dovrebbe pronunciarsi sul decreto Poletti riguardante i rimborsi parziali ai pensionati per la mancata indicizzazione stabilita dal Governo Monti. Il sindacalista ha anche detto che continuerà la battaglia a fianco dei lavoratori precoci che chiedono Quota 41 per tutti e per un nuovo provvedimento di salvaguardia degli esodati se sarà necessario.

