Sciopero oggi / 22 dicembre 2016: Servizio Sanitario Nazionale a Chieti, info e orari

SCIOPERO OGGI, AGITAZIONI DEL 22 DICEMBRE 2016: PROTESTA A CHIETI NEL SETTORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. INFO, ORARI E ULTIME NOTIZIE - Sciopero oggi nel settore del Servizio Sanitario Nazionale in provincia di Chieti. I dipendenti dell'azienda Dussman Servizi Srl, Servizi Integrati incroceranno le braccia per l'intera giornata di lavoro. Lo sciopero, con la specifica del servizio di ristorazione preso Asl 02 Chieti Lanciano Vasto, è stato indetto dai sindacati Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil. Prosegue lo sciopero oggi a livello nazionale dei lavoratori Telecom. L'agitazione nel settore telecomunicazione è iniziata lo scorso 24 novembre e si conclude oggi 22 dicembre. Si tratta di uno sciopero che è stato proclamato dal sindacato Snater con la seguente specifica: Settore 119 full time ultimi 120 minuti e straordinario, restanti settori ultimi 90 minuti e straordinario. I dipendenti incrociano le braccia con le seguenti modalità: 120 minuti 119 full time, 90 minuti restanti settori. Sempre per quanto riguarda il settore telecomunicazioni continua lo sciopero anche di Telecom Italia S.p.a/Tim S.p.a: l'agitazione dei dipendenti che è iniziata lo scorso 27 novembre si conclude oggi. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato FLMUniti-Cub con questa modalità dello sciopero: 90 minuti a fine turno e blocco straordinario, esclusa Regione Lazio dall'8/12 al 22/12.

© Riproduzione Riservata.