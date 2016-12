CONCORSO CANCELLIERI 2016 / Gazzetta Ufficiale, iscrizioni chiuse: scatta l’attesa fino alle prove scritte (ultime notizie oggi 23 dicembre)

CONCORSO CANCELLIERI 2016, BANDO GAZZETTA UFFICIALE: L’ATTESA FINO AL 14 FEBBRAIO (ULTIME NOTIZIE, OGGI 23 DICEMBRE) - Si sono chiuse ieri le iscrizioni per il Bando di Concorso Cancellieri che mette in palio 800 nuovi posti con contratto a tempo indeterminato nel ruolo di assistente giudiziario e cancellieri nei vari tribunali sparsi per tutta Italia. Giornata ricca di tensione per gli ultimi caricamenti e per gli eventuali ritardi che avrebbero potuto causare qualche pentimento dell’ultim’ora per aver presentato troppo tardi l’intera documentazione. Bene, tutto questo ora è acqua passata, visto che non sono state ammesse proroghe nella presentazione della domanda di iscrizione al concorso cancellieri. Ora un’unica e lunga attesa fino al prossimo 14 febbraio: questa infatti la data fissata dal ministero di Grazia e Giustizia per l’uscita e pubblicazione sul sito ufficiale delle date complete con calendario annesso delle prove scritte e delle eventuali prove pre-selettive (solo se le domande percepite fino a ieri risulteranno cinque volte il numero di posto in palio con il concorso, dunque se superiori al numero di 4mila aspiranti cancellieri). Qui sotto iniziamo un lungo cammino di avvicinamento alla fatidica data iniziando a vedere in che cosa consistono sostanzialmente le prime prove scritte.

CONCORSO CANCELLIERI 2016, BANDO GAZZETTA UFFICIALE: LE NOVITÀ SULLE PROVE SCRITTE (ULTIME NOTIZIE, OGGI 23 DICEMBRE) - Ieri si è chiusa la serranda del concorso cancellieri 2016 che tornerà nel prossimo anno, il 14 febbraio per l’uscita del calendario delle date di prove scritte e colloqui orali. Ma in prima battuta, di cosa si tratta e cosa è inserito nel bando su Gazzetta Ufficiale a riguardo delle prove scritte? Sarà dunque importante aver chiaro le ultime specifiche per poter presentare o meno la propria domanda di iscrizione al bando: sul fronte prove scritte, il prossimo step del concorso cancellieri, ecco le ultime novità a riguardo. Le prove scritte si svolgeranno sulle materie, con le modalità e con assegnazione dei punteggi di seguito indicati, e saranno così articolate. La prima prova scritta consisterà nella somministrazione di n. 60 domande a risposta multipla, aventi ad oggetto: elementi di diritto processuale civile. Sulla seconda prova scritta invece si tratterà di n. 60 domande a risposta multipla, aventi ad oggetto: elementi di diritto processuale penale. Se superate le suddette, vi sarà il colloquio orale, ultimo step del lungo processo di concorso per 1000 posti da cancellieri.

© Riproduzione Riservata.