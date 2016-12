CONTRATTI STATALI / Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: Madia rassicura sull'intesa firmata coi sindacati (ultime news oggi 23 dicembre)

CONTRATTI STATALI, DIPENDENTI PUBBLICI RINNOVO E AUMENTO STIPENDI: LE RASSICURAZIONI DEL MINISTRO MADIA (ULTIME NOTIZIE OGGI 23 DICEMBRE 2016) - Sono arrivate ieri via Twitter le rassicurazioni sul rinnovo dei contratti statali bloccati da sette anni. A darle è stato lo stesso ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia che ha risposto a un tweet in cui le si chiedeva conto appunto dell'accordo firmato lo scorso 30 novembre. In quella data infatti Madia, allora ministro del governo Renzi, aveva firmato con i sindacati Cgil, Cisl e Uil un'intesa politica per l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici. L'accordo quadro prevede per il rinnovo dei contratti statali 85 euro medi lordi di incremento degli stipendi. In seguito alla firma però l'iter, che prevedeva l'avvio della trattativa vera e propria all'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, sembrava essersi interrotto: dopo l'esito negativo del voto al referendum costituzionale il premier Renzi si è infatti dimesso ed è stato costituito un nuovo governo guidato da Gentiloni. Nel nuovo Esecutivo è stata confermata comunque Madia al ministero della Pubblica Amministrazione ed ecco che proprio da lei in persona è arrivata la conferma che il rinnovo dei contratti statali andrà avanti (clicca qui per leggere).

CONTRATTI STATALI, DIPENDENTI PUBBLICI RINNOVO E AUMENTO STIPENDI: I DUBBI DELLA CGIL SULLO STANZIAMENTO (ULTIME NOTIZIE OGGI 23 DICEMBRE 2016) - Il governo è al lavoro sul rinnovo dei contratti statali: il ministro Madia lo ha confermato ieri in tweet sottolineando che si stanno approntando "le modifiche normative previste dall'accordo del 30/11" e che nelle "prossime settimane" ci sarà il "confronto con i sindacati". E le parti sociali sono già state convocate nei giorni scorsi dal ministro Madia all'Aran, come riferisce l'agenzia di stampa Adnkronos: in quell'occasione si discuterà anche del rinnovo dei contratti statali per il triennio 2016-2018. Ma sullo stanziamento previsto dall'accordo quadro firmato lo scorso 30 novembre - che prevede 85 euro medi lordi di aumento per gli stipendi dei dipendenti pubblici - la Cgil solleva dubbi. E' quanto riferisce la testata d’informazione della Cgil Rassegna Sindacale che riporta un'intervista dei giorni scorsi di Michele Gentile, responsabile settori pubblici Cgil nazionale, a RadioArticolo1. Il sindacalista ha posto l'accento sul fatto che nella Legge di Bilancio appena varata gli 85 euro per il rinnovo dei contratti statali non ci sono: "Nel senso che quei soldi vanno a regime nel 2018, mentre la legge di Stabilità prevede fondi solo per il 2017, e dunque sarà ci sarà bisogno di un’altra legge economica per completare quella parte che oggi non è ancora finanziata".

CONTRATTI STATALI, DIPENDENTI PUBBLICI RINNOVO E AUMENTO STIPENDI: LE RICHIESTE DELLA CGIL (ULTIME NOTIZIE OGGI 22 DICEMBRE 2016) - Il nuovo governo, per quanto riguarda il rinnovo dei contratti statali, deve dar seguito anche alla revisione del Testo unico sul pubblico impiego che discende dalla riforma del ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia. E' quanto ha sottolineato nei giorni scorsi a RadioArticolo1, come riporta la testata d’informazione della Cgil Rassegna Sindacale, Michele Gentile, responsabile settori pubblici Cgil nazionale. Sul rinnovo dei contratti statali il sindacalista ha affermato: "Noi abbiamo posto alcune prerogative per sederci al tavolo, come le modifiche alla legge Brunetta, per ridare pienamente valore e titolarità alla contrattazione – nazionale e di secondo livello - e poi anche alla legge sulla Buona scuola, per poter arrivare al contratto pieno dei lavoratori del settore. Per fare tutto ciò, va modificato entro febbraio il testo unico del pubblico impiego. Poi inizia un lungo iter che prevede pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari, della Conferenza dei presidenti delle regioni e della Conferenza unificata, ed è presumibile che si vada a finire a maggio prossimo. Nel frattempo, governo, regioni, enti locali dovranno fare gli atti d’indirizzo all’Aran poi ci sarà la modifica di carattere legislativo”.

CONTRATTI STATALI, DIPENDENTI PUBBLICI RINNOVO E AUMENTO STIPENDI: IL TWEET DEL MINISTRO MADIA (ULTIME NOTIZIE OGGI 22 DICEMBRE 2016) - Interviene sul rinnovo dei contratti statali il ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia. E lo fa rispondendo a una domanda ricevuta su Twitter. In un tweet pubblicato oggi sul profilo della Madia sul social network, e indirizzato anche al segretario della Cgil Susanna Camusso si chiedeva infatti: "@mariannamadia @SusannaCamusso ma dove è finito rinnovo contratti statali?". Questa è stata la risposta del ministro Madia: "stiamo lavorando alle modifiche normative previste dall'accordo del 30/11. Dalle prossime settimane confronto con i sindacati" (clicca qui per leggere). Il ministro Madia ha quindi fatto un doppio annuncio per quanto riguarda l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici bloccati da sette anni: da una parte ha sottolineato che il governo è al lavoro in seguito all'intesa politica firmata lo scorso 30 novembre con i sindacati Cgil, Cisl e Uil, e dall'altra ha annunciato che presto ci sarà un nuovo confronto con le parti sociali. Nei giorni scorsi il ministro Madia, come riporta l'agenzia di stampa Adnkronos, ha inviato un atto di indirizzo all’Aran che prevede la convocazione dei sindacati il 10 gennaio "per discutere su come distribuire, sulla base della rappresentatività, i permessi e i distacchi sindacali alla luce della nuova ripartizione dei comparti da 11 a 4. A seguire si entrerà nel vivo dei rinnovi per il triennio 2016-2018".

