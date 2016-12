RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016/ I lavoratori precoci sperano nei decreti attuativi del 2017 (ultime notizie live e news, oggi 24 dicembre)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOTIZIE. I LAVORATORI PRECOCI SPERANO NEI DECRETI ATTUATIVI DEL 2017 (OGGI, 24 DICEMBRE) Tra i lavoratori precoci c’è chi spera che il Natale possa portare come regalo una correzione della riforma delle pensioni contenuta nella Legge di stabilità. Infatti, per quelli che vengono definiti lavoratori precoci nella norma approvata dal Parlamento (ovvero coloro che hanno versato almeno 12 mesi di contributi prima di compiere 19 anni), l’accesso alla pensione dopo il versamento di 41 anni di contributi è limitato ad alcune categorie specifiche, tra cui i lavori gravosi. Tuttavia, bisogna aver svolto da almeno sei anni in via continuativa al momento del pensionamento questo tipo di attività. Dunque sembrerebbe che chi magari è stato spostato da un solo anno a un’attività molto faticosa che invece ha svolto per il resto della propria vita lavorativa non possa aver diritto alla pensione con Quota 41. Difficile quindi non essere d’accordo con chi vorrebbe che i decreti attuativi dessero un’interpretazione meno rigida.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOTIZIE. SCOPPIA LA POLEMICA SUI VITALIZI IN PUGLIA (OGGI, 24 DICEMBRE) Dopo la polemica sui vitalizi dei consiglieri regionali in Campania, ne scoppia una simile in Puglia. Secondo quanto riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Presidente Michele Emiliano e il Consiglio regionale hanno bocciato tre emendamenti di Antonella Laricchia del Movimento 5 Stelle “per la riduzione delle indennità da 7.000 a 5.000 euro, l’obbligo di rendicontazione delle spese e l’abolizione dei vitalizi”. I pentastellati, che ritengono si possano risparmiare circa 10 milioni di euro all’anno ricalcolando i vitalizi con il metodo contributivo, hanno quindi accusato il Governatore di non voler tradurre in fatti le sue belle parole sull’abolizione dei vitalizi. Michele Marazzano, capogruppo in Regione del Partito democratico, ha però spiegato che già i vitalizi sono stati aboliti nel 2012 e che il Movimento 5 Stelle vuole intervenire su quelli degli ex consiglieri, con una legge che potrebbe sollevare parecchie obiezioni giurisprudenziali. “Sono stati solo ridotti e neanche sufficientemente a rendere le pensioni dei consiglieri pari a quello dei cittadini normali, i vitalizi dei consiglieri da questa legislatura in poi”, è stata la replica della Laricchia.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOTIZIE. FED E BCE COMPLICANO LA VITA A CHI VUOL FAR CRESCERE LA PROPRIA PENSIONE (OGGI, 24 DICEMBRE) I bassi tassi di interesse rischiano di vanificare molti sforzi di chi, riforma delle pensioni o meno, cerca di assicurarsi un buon assegno una volta che avrà lasciato il mondo del lavoro. Lo ha ricordato Affari & Finanza, l’inserto di Repubblica, in un articolo in cui si evidenzia come i fondi pensione a prestazione definita stiano soffrendo un periodo che forse è destinato a terminare a breve, se i rialzi che la Federal Reserve ha in programma porteranno anche la Bce a una svolta sui tassi. In ogni caso resterebbe aperto il problema delle pensioni pubbliche: è noto infatti che ingresso non tardivo nel mercato del lavoro, carriera continuativa e Pil in rialzo sono le tre condizioni essenziali per riuscire ad avere un assegno intorno all’80% dell’ultima retribuzione in un sistema contributivo. Condizioni non semplici da rispettare vista la situazione economica e del mercato del lavoro. Trovare dei rimedi non sarà certo un compito facile.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOTIZIE. IN ARRIVO UN'INTEGRAZIONE AI PENSIONATI ITALIANI IN VENEZUELA DAL 1° GENNAIO 2017 (OGGI, 24 DICEMBRE) Non si tratta di una riforma delle pensioni, ma un piccolo cambiamento importante arriverà dal 2017 anche per quei pensionati italiani che vivono in Venezuela e che da tempo chiedono un intervento dello Stato italiano vista l’inflazione galoppante registrata nel Paese sudamericano. Come riporta 9colonne.it, infatti, Angelino Alfano ha confermato all’Inps che i circa 3600 pensionati italiani residenti in Venezuela riceveranno un’integrazione, proprio per fare fronte al forte aumento dei prezzi. "Si tratta di una decisione importante che contribuirà ad alleviare la difficile situazione dei nostri connazionali in Venezuela e a cui si è giunti grazie al deciso impegno della Farnesina” ha detto il ministro degli Esteri, che ha anche ringraziato il ministero del Lavoro, quello dell’Economia e l’Inps “per aver accettato le nostre proposte”. 2017,

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOTIZIE. INPS: A GENNAIO PAGAMENTO DELLE PENSIONI IL GIORNO 3 (OGGI, 24 DICEMBRE) Una norma dello scorso un anno, senza bisogno di una riforma delle pensioni complessiva, ha stabilito che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'Inail siano effettuati il secondo giorno bancabile del mese. Questo vuol dire che “la rata di gennaio 2017 sarà erogata da Poste e banche il 3 gennaio 2017”. Lo ha comunicato l’Inps, ricordando appunto che la data di pagamento è stabilita dall’articolo 6 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65. Rispetto al passato, per qualcuno tutto questo è comunque più conveniente, dato che certe prestazioni venivano pagate il 15 mese. Va poi ricordato che lo scorso anno c’erano state diverse polemiche per una presunta scarsa informazione da parte dell’Inps sul pagamento “ritardato”, per via delle feste ovviamente, della pensione di gennaio. Quest’anno non si può dire che l’Istituto nazionale di previdenza sociale non si sia mosso per tempo.

© Riproduzione Riservata.