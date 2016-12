REFERENDUM JOBS ACT/ Così la Cgil vuole "riscrivere" l'articolo 18

Archiviato l'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre, l'interesse dei media e della politica è rivolto al prossimo referendum sul Jobs Act, promosso dalla Cgil. I quesiti sono tre: il primo riguarda la disciplina dei licenziamenti; il secondo la disciplina sul lavoro accessorio; il terzo la disciplina della responsabilità solidale in materia di appalti. Dei tre quesiti, quelli destinati a sollevare le maggiori discussioni sono sicuramente i primi due. Soffermiamoci sul primo e vediamo di cosa si tratta, facendo un piccolo passo indietro nella storia.

Dopo una prima stagione connotata dalla facoltà per il datore di lavoro di licenziare liberamente i propri dipendenti (fatto salvo soltanto il diritto del lavoratore al preavviso in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo), la materia dei licenziamenti si è evoluta negli anni in base al principio della necessaria giustificazione del recesso e della facoltà per il lavoratore di adire il giudice in caso di licenziamento arbitrario. Questo principio è stato peraltro attuato negli anni attraverso due differenti forme di tutela: la cosiddetta tutela obbligatoria, prevista dall'art. 8 della l. n. 604 del 1966, applicabile ai datori di lavoro fino a 15 dipendenti in ciascuna unità produttiva o fino a 60 su scala nazionale; e la c.d. tutela reale, prevista dall'art. 18 della l. n. 300 del 1970, applicabile ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti in ciascuna unità produttiva o comunque più di 60 su scala nazionale.

La tutela obbligatoria comportava l'obbligo per il datore di lavoro, in caso di licenziamento illegittimo, di riassumere il lavoratore o in alternativa di corrispondergli un'indennità da 2,5 a 6 mensilità. La tutela reale, prevista dal vecchio art. 18 dello Statuto dei lavoratori, comportava invece l'obbligo per il datore di lavoro di reintegrare il lavoratore illegittimamente licenziato nel posto di lavoro e di corrispondergli una indennità risarcitoria pari alle retribuzioni dalla data del licenziamento sino alla reintegra.

Con la legge n. 92 del 2012 (Riforma Fornero) è stata modificata la disciplina contenuta nell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e sono stati introdotti distinti regimi di tutela per le diverse ipotesi di invalidità del licenziamento. La piena tutela reale è rimasta applicabile soltanto al caso di nullità del licenziamento perché discriminatorio o perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge. È stata poi introdotta una tutela reale "attenuata" (che comporta il diritto del lavoratore alla reintegrazione e al risarcimento del danno sino a un massimo di 12 mensilità) nel caso in cui non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo "per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa" e in caso di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Negli altri casi è prevista una forma di tutela esclusivamente risarcitoria, incentrata sul diritto del lavoratore a un'indennità risarcitoria da 12 a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Un ultimo regime di tutela è applicabile in caso di vizio di carattere formale o procedurale e comporta il diritto del lavoratore a un'indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità.

Per tutti i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 sono tuttora in vigore questi differenti regimi di tutela previsti dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori; e per i lavoratori di aziende che occupano meno di 16 dipendenti in ciascuna unità produttiva o meno di 60 su scala nazionale continua a essere in vigore la tutela obbligatoria prevista dalla legge n. 604 del 1966 (fatta salva la reintegrazione in caso di licenziamento discriminatorio). Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 si applica invece un nuovo regime di tutela, introdotto dal decreto legislativo n. 23 del 2015 (Jobs Act).