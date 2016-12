RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016/ Pagamento delle pensioni il 3 gennaio 2017 (ultime notizie live e news, oggi 26 dicembre)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOTIZIE. INPS: A GENNAIO PAGAMENTO DELLE PENSIONI IL GIORNO 3 (OGGI, 26 DICEMBRE) Una norma dello scorso anno, senza bisogno di una riforma delle pensioni complessiva, ha stabilito che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'Inail siano effettuati il secondo giorno bancabile del mese. Questo vuol dire che “la rata di gennaio 2017 sarà erogata da Poste e banche il 3 gennaio 2017”. Lo ha comunicato l’Inps, ricordando appunto che la data di pagamento è stabilita dall’articolo 6 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65. Rispetto al passato, per qualcuno tutto questo è comunque più conveniente, dato che certe prestazioni venivano pagate il 15 mese. Va poi ricordato che lo scorso anno c’erano state diverse polemiche per una presunta scarsa informazione da parte dell’Inps sul pagamento “ritardato”, per via delle feste ovviamente, della pensione di gennaio. Quest’anno non si può dire che l’Istituto nazionale di previdenza sociale non si sia mosso per tempo.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOTIZIE. I LAVORATORI PRECOCI SPERANO NEI DECRETI ATTUATIVI DEL 2017 (OGGI, 26 DICEMBRE) Tra i lavoratori precoci c’è chi spera che il Natale possa portare come regalo una correzione della riforma delle pensioni contenuta nella Legge di stabilità. Infatti, per quelli che vengono definiti lavoratori precoci nella norma approvata dal Parlamento (ovvero coloro che hanno versato almeno 12 mesi di contributi prima di compiere 19 anni), l’accesso alla pensione dopo il versamento di 41 anni di contributi è limitato ad alcune categorie specifiche, tra cui i lavori gravosi. Tuttavia, bisogna aver svolto da almeno sei anni in via continuativa al momento del pensionamento questo tipo di attività. Dunque sembrerebbe che chi magari è stato spostato da un solo anno a un’attività molto faticosa che invece ha svolto per il resto della propria vita lavorativa non possa aver diritto alla pensione con Quota 41. Difficile quindi non essere d’accordo con chi vorrebbe che i decreti attuativi dessero un’interpretazione meno rigida.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOTIZIE. PRONTA LA BATTAGLIA PER LE RIVALUTAZIONI NEL 2017 (OGGI, 26 DICEMBRE) Dopo aver lottato per la riforma delle pensioni, ritenuta in buona parte soddisfacente, lo Spi-Cgil è pronto a iniziare il 2017 all’insegna di nuove battaglia per i pensionati. È lo stesso Segretario generale Ivan Pedretti a farlo capire nel messaggio di auguri che ha postato sulla sua pagina Facebook. “Un caro augurio di buone feste a tutti voi! Ora qualche giorno di riposo e per stare in famiglia. Ricarichiamo le pile perché ci attende un anno importante. Il nostro impegno per rappresentare i pensionati italiani sarà massimo”, ha scritto il sindacalista. In effetti c’è da far partire la cosiddetta “fase 2” dell’accordo siglato tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni, che prevede un intervento di sicuro interesse per chi è già in pensione: un nuovo sistema per la rivalutazione degli assegni. Non resta che capire quando verrà riaperto il tavolo di confronto tra le parti. Inizio messaggio inoltrato:

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOTIZIE. MENO TASSE SULLE PENSIONI, LA BATTAGLIA ANP-CIA PER IL 2017 (OGGI, 26 DICEMBRE) Non già da Natale, ma dal primo gennaio 2017 la riforma delle pensioni porterà a migliorare le condizioni di vita di alcuni pensionati. In particolare quelli che ricevono un assegno di importo esiguo e che con l’aumento e l’estensione della quattordicesima e della no tax area varati con la Legge di stabilità potranno veder crescere, seppur di poco, il proprio potere d’acquisto. Nel settore dell’agricoltura c’è una particolare soddisfazione per queste misure, espressa in particolare dall’Associazione nazionale pensionati aderente alla Confederazione italiana agricoltori. Infatti gli agricoltori pensionati si trovano nella fascia più bassa dei redditi da pensione e già nell’anno ormai in conclusione avevano raccolto 100.000 firme per chiedere un aumento delle minime. E pare che con il nuovo anno chiederanno di poter migliorare ulteriormente una situazione non facile, soprattutto con la richiesta di equiparare la tassazione delle pensioni a quella dei redditi da lavoro dipendente.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOTIZIE. LAVORATORI PRECOCI, PERCHÉ GLI INTERVENTI DELLA LEGGE DI STABILITÀ NON BASTANO? (OGGI, 26 DICEMBRE) I lavoratori precoci non sono certo soddisfatti per la riforma delle pensioni. Vediamo quindi cosa è stato previsto per loro con la Legge di stabilità secondo quanto riporta il documento “Pensioni. 10 passi avanti” predisposto dai deputati del Partito democratico. Coloro che hanno versato 41 anni di contributi, di cui almeno 12 mesi prima dei 19 anni di età, possono accedere alla pensione se si trovano in una delle seguenti condizioni: disoccupati senza ammortizzatori o che abbiano esaurito la prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi; assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente convivente di primo grado in situazione di gravità (legge 104); sono invalidi almeno al 74%; svolgano da almeno sei anni via continuativa uno dei cosiddetti lavori gravosi. Come si può notare, l’accesso alla pensione è garantito solo a una parte di coloro che lavorano da più di 40 anni. E secondo le stime dell’allora Governo Renzi si tratterebbe in tutto di 25.000 persone.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOTIZIE. DAI LAVORATORI PRECOCI AUGURI CON QUOTA 41 (OGGI, 25 DICEMBRE) La riforma delle pensioni approvata con la Legge di stabilità non è stata portatrice di soddisfazione per i lavoratori precoci. Moreno Barbuti, uno degli animatori del gruppo Facebook “Lavoratori precoci a tutela dei propri diritti”, ha comunque pensato di scrivere un post per augurare Buon Natale a tutti gli iscritti, ricordando le battaglie portate avanti nel tempo per cercare di realizzare un sogno: quello di far sì che si possa andare in pensione, indipendentemente dall’età anagrafica e senza penalizzazioni, dopo 41 anni di contributi versati. “Che il 2017 sia l’anno in cui le nostre aspettative ed i nostri progetti per il futuro, possano avverarsi, l’anno in cui la piccola luce che abbiamo intravisto all’orizzonte, possa apparire come una stella sempre più luminosa fino ad esplodere in un tripudio di colori e di felicità per tutti”, scrive Barbuti, concludendo con queste parole il suo post: “Crediamo nella forza dei nostri sogni, sempre avanti tutta con la quota 41!! Lo so è difficile, è un po’ come puntare alla luna, ma noi facciamolo ugualmente, se anche dovessimo mancarla, finiremmo comunque tra le stelle!!”

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOTIZIE. APE, COSA SUCCEDE SE SI ESTINGUE IN ANTICIPO? (OGGI, 25 DICEMBRE) L’anno prossimo il Governo dovrà mettere a punto i decreti attuativi riguardanti l’Ape. E, secondo quanto riporta pensionioggi.it, bisognerà affrontare un punto rimasto non chiaro con la riforma delle pensioni, ovvero la possibilità di estinguere anticipatamente l’Anticipo pensionistico. Il sito fa un esempio specifico, quello di un lavoratore che chiede l’accesso all’Ape dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, data in cui maturerebbe la pensione di vecchiaia. “Contestualmente all'attivazione del prestito il lavoratore ha 42 anni di contributi e, avendone l'opportunità, continua a lavorare durante il periodo di percezione del prestito raggiungendo i 42 anni e 10 mesi di contributi prima della maturazione dell'età di vecchiaia. Il lavoratore potrebbe avere, in tal caso, convenienza a chiudere il prestito dopo 10 mesi invece che dopo 19 mesi”. Anche perché pagherebbe meno interessi. Tuttavia la “legge approvata non prevede espressamente tale casistica”. Vedremo quindi se i decreti attuativi diranno qualcosa in merito.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOTIZIE. IL MESSAGGIO INPS SULLE UNIONI CIVILI (OGGI, 25 DICEMBRE) La Legge Cirinnà ha portato a una sorta di riforma delle pensioni di reversibilità, dato che anche le unioni civili tra persone dello stesso sesso dovranno poter garantire l’accesso a questo istituto. E l’Inps, con il messaggio n. 5171 del 21 dicembre, spiega che “a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge”. La Direzione centrale pensioni dell’Istituto nazionale di previdenza sociale fa anche sapere che con un successivo messaggio fornirà le “istruzioni procedurali inerenti alla gestione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali riconosciute in favore dei destinatari della norma in oggetto”.

© Riproduzione Riservata.