VOUCHER LAVORO/ I numeri che spiegano le ragioni del boom

VOUCHER LAVORO. Dalli all’olio di palma. Da secoli gli essere umani ne fanno uso nel loro cibo. Da decenni l’industria alimentare se ne serve nei suoi prodotti. Poi all’improvviso qualche screanzato ha messo in giro che l’olio di palma è un alimento nocivo. Così nella pubblicità dei prodotti alimentari è apparsa la scritta “senza olio di palma”. Il prodotto è stato bandito. Senza spiegazioni, ma come condizione perché le aziende continuassero a vendere. Una storia un po’ squallida, per fortuna con effetti meno gravi di quelli determinati dalla predicazione contro le vaccinazioni.

Lo stesso destino dell’olio di palma lo stanno correndo i voucher, uno strumento di retribuzione delle prestazioni accessorie che, dopo la loro liberalizzazione in tutti i settori, ha incontrato il favore e l’interesse del mercato del lavoro. Il numero di voucher equivalenti a 10 euro (di cui 2,5 euro di contribuzione sociale) complessivamente venduti dal 2008 al 31dicembre 2015 è pari a 277,2 milioni per un importo complessivo di 2,8 miliardi di euro. La dinamica dei voucher venduti è stata particolarmente rilevante nel triennio 2013-2015 con incrementi annui attorno al 70%. Nel 2015 i voucher venduti sono stati 115 milioni per un importo complessivo di 1,15 miliardi di euro (dati Inps). Nei primi dieci mesi dell’anno in corso (gennaio-ottobre) sono stati venduti 121,5 milioni di voucher destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio con un incremento rispetto allo stesso periodo del 2015 pari al 32,3%. Lo ha rilevato l’Osservatorio Inps sul precariato, ricordando, tuttavia, che nei primi dieci mesi dello scorso anno la crescita dell’utilizzo dei voucher, rispetto al 2014, era stata pari al 67,6% (e che quindi è in atto un trend di incremento meno dinamico).

Il numero di committenti che hanno complessivamente acquistato voucher dal 2008 al 31 dicembre 2015 è pari a 930.578. Il numero di lavoratori che hanno svolto attività di lavoro accessorio tra il 2008 e il 2015 in uno o più anni risulta pari a 2.508.131. Considerando i dati annuali, si registra che dai 25mila lavoratori coinvolti nel 2008 si è passati a poco meno di 1,4 milioni nel 2015. Questo fenomeno viene definito “mostruoso”, viene indicato come la nuova dimensione del precariato, al punto che, in massa, le “anime belle” si iscrivono tra i killer pronti ad abolire le normative vigenti sul lavoro accessorio, tramite il referendum made by Cgil.

Ovviamente i talk show soffiano sul fuoco, come se i dati - che congiungono lavoro e retribuzione - fossero di per sé inquietanti, un furto di lavoro regolare. Eppure, l’ammontare medio di voucher percepiti nel 2015 è corrisposto a 478 euro netti nell’arco di 12 mesi. Essendo il valore della mediana pari a 29 voucher riscossi, la metà dei prestatori di lavoro accessorio ha incassato in un anno 217 euro netti. Soltanto il 2,2% dei prestatori (circa 30mila) ha percepito, l’anno scorso, più di 330 voucher con un guadagno netto di 2.250 euro. Come tutto ciò potrebbe tradursi in assunzioni a tempo indeterminato non è dato sapere. Basterebbe invece consultare - su queste pagine lo abbiamo fatto più volte - un Workshop dell’Inps dedicato al lavoro accessorio per individuare anche le tipologie dei prestatori.

Primo gruppo: i pensionati. Nel 2015 i pensionati hanno superato quota 100mila prestatori: sono raddoppiati rispetto al 2010, ma sono pur sempre una frazione minima (largamente sotto l’1%) rispetto all’universo dei pensionati italiani. Si tratta in prevalenza (75%) di pensionati di vecchiaia/anzianità; nei restanti casi si tratta o di pensione indennitaria/invalidità/inabilità o di pensione ai superstiti. L’età media, sempre superiore ai 60 anni, tende a diminuire: dai 64,5 anni del 2010 si è scesi ai 61,8 del 2015. La quota delle donne, sempre comunque minoritaria, è salita progressivamente dal 20% del 2010 al 31% del 2015. Sotto il profilo della distribuzione territoriale i prestatori pensionati sono particolarmente rilevanti nel Nord Est: oltre il 40% del totale nazionale (ma fino al 2013 superavano il 50%).